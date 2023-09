Cicloturismo: boom. A Riolo Terme gli stati generali

È già sold out la conferenza internazionale dei tour operator specializzati in ambito bike, programmata a Riolo Terme (Ravenna) dal 7 al 10 ottobre prossimi (www.cyclesummit.com). Sono 140 i partecipanti che si sono iscritti all’edizione 2023 che coinvolge agenzie di settore provenienti da tutto il mondo, con il Vecchio Continente praticamente al completo con 24 nazioni rappresentate, ma anche Stati Uniti, Canada, Giappone, Sudafrica e Giordania (www.cyclesummit.com#Participants). L’iniziativa è supportata da Apt Servizi Emilia-Romagna, IF (Imola Faenza Tourism Company) e Riolo Terme Cycling Hub.

Il programma, suddiviso in quattro giornate, tra visite del territorio, incontri e un workshop B2B con gli stakeholders del cicloturismo in Emilia-Romagna, ha visto Riolo Terme lo scorso anno battere la concorrenza di altre città europee. "Lo sport è sempre più una risorsa in chiave turistica per la nostra Regione – sottolinea l’assessore al Turismo Andrea Corsini – e attorno al segmento della bici siamo riusciti a raccogliere in questi anni appuntamenti di grandissimo richiamo, basti citare la Grand Depàrt del Tour de France 2024 dall’Italia e le prime tre tappe in Emilia-Romagna".

"Il cicloturismo è un prodotto turistico in continua crescita e ospitare la più importante fiera per i bike operator. Non ci poteva essere un esordio migliore di un ‘tutto esaurito’ – commenta il presidente di Apt Servizi Emilia-Romagna Davide Cassani – per la prima edizione in Italia del Cycle Summit. È un altro importante tassello nella costruzione della Bike Valley dell’Emilia-Romagna".

Nel programma del Cycle Summit 2023 anche alcuni bike tour con tappe enogastronomiche, due itinerari sui percorsi permanenti ’Via Romagna’ e ’Mondiale di Ciclismo 2020’ e visite guidate (gestite da IF Imola-Faenza) nel territorio tra Riolo, Casola Valsenio, Brisighella, Faenza e Imola (con ingresso all’autodromo Enzo e Dino Ferrari). Secondo l’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio ISNART, in Italia il cicloturismo nel 2022 ha generato 33 milioni di presenze, pari al 4,3% di quelle totali registrate in Italia, per un impatto economico diretto di 4,1 miliardi di euro. Dal 2019 al 2022 i cicloturisti sono raddoppiati, con un impatto pari a 1 milione di euro.