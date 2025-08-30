Ciclabile Valchiavenna e Sentiero Valtellina ora anche online

Trekking e cicloturismo: due delle attività più rilevanti dell’offerta turistica della provincia di Sondrio. È proprio in quest’ottica che APF Valtellina, con il supporto dei Consorzi turistici, ha

realizzato del nuovo materiale informativo bilingue (italiano e inglese), consultabile online e

distribuito in forma cartacea nei vari infopoint. Per gli amanti del trekking è infatti disponibile la

brochure del Cammino mariano delle Alpi mentre gli appassionati di cicloturismo possono disporre della cartina del Sentiero Valtellina e della Ciclabile Valchiavenna, aggiornata a livello grafico e di contenuti.

La nuova cartina racchiude i due principali itinerari cicloturistici della provincia. In particolare sono state inserite info utili come i punti di ricarica per le ebike, i BCPOD (un sistema innovativo di box sicuri e videosorvegliati per custodire e ricaricare le bici), i pump track ubicati lungo i percorsi e i punti di noleggio “rent a bike”. È presente poi una sezione più descrittiva con le varie tappe del Sentiero Valtellina e della Ciclabile Valchiavenna e cosa fare/vedere lungo le tratte.

Il Sentiero Valtellina collega Bormio a Colico, sul Lago di Como, lungo un percorso di 114 km a fianco del fiume Adda. Dal primo luglio scorso a causa di una frana il sentiero è interrotto nel territorio di Valdisotto e il Comune ha messo a disposizione un autobus per il trasporto biciclette con servizio su richiesta (al numero 0342 905090).

La ciclabile della Valchiavenna è un percorso di fondovalle che parte da Colico e arriva fino al confine con la Svizzera (Val Bregaglia). Lungo i 40 km di percorso si risale la valle raggiungendo Chiavenna, l’antico borgo di Piuro con i suoi scavi archeologici, le cascate dell’Acquafraggia e il suggestivo Palazzo Vertemate Franchi.Tutto il materiale informativo realizzato da APF Valtellina (cartine, magazine, brochure etc.) è consultabile e scaricabile su https://www.valtellina.it/brochure-valtellina.