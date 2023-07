Chiedi alla consulente che meta e che nave scegliere per il viaggio

Crocierissime, la prima agenzia web italiana tutta dedicata al mondo delle crociere, viene incontro a chi sta programmando una crociera svelando tutti i trucchi per assicurarsi giornate di relax e rendere indimenticabile il viaggio. La pianificazione è infatti la fase più importante e molti si affidano al servizio di consulenza personalizzata offerto da Crocierissime, il cui team di professionisti è pronto ad affiancare sia i più esperti che quelli alle prime armi per ogni necessità, dalla scelta dell’itinerario alla partenza. I consigli della consulente Manuela Gambacorta (foto), su come scegliere la vacanza.

Quale destinazione scegliere?

"Spesso non si hanno le idee chiare sulla destinazione. L’importante è valutare il viaggio a seconda del periodo di partenza, delle località che si desiderano visitare e dei viaggi fatti in precedenza. Affidarsi a un consulente consente di arrivare a un pacchetto personalizzato. Il Mediterraneo, ad esempio, è la destinazione più richiesta soprattutto dai crocieristi alle prime armi e dagli italiani, che hanno la fortuna di avere porti d’imbarco vicini a qualsiasi regione di appartenenza".

Quanto tempo prima prenotare?

"Il crocierista esperto prenota con molto anticipo, anche 6 o 8 mesi prima della partenza desiderata perché ha come primaria esigenza quella di scegliere tutti i dettagli della propria vacanza: dal turno cena desiderato nel ristorante preferito - sul quale si è informato precedentemente - alla posizione della cabina nei punti della nave più strategici per evitare i rumori dei motori o in base alla vicinanza alle aree pubbliche e agli ascensori. Inoltre, un crocierista esperto sa che le compagnie premiano chi prenota in anticipo con sconti o regali esclusivi".