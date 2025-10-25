Centro Stile Lambo. Emozioni e prestazioni

Sulle strade che circondano Sant’Agata Bolognese, le linee taglienti delle super sportive Lamborghini sembrano scolpire l’aria. Ogni curva nasce da un gesto studiato nel Centro Stile, cuore creativo del Marchio, dove tecnica e arte si fondono in un linguaggio visivo riconoscibile e in costante evoluzione.

La dinamica di guida di una Lamborghini non è mai separata dal suo design. Ogni superficie ha una funzione aerodinamica. Il posto guida è concepito come un abitacolo da jet, con ergonomia rigorosa e materiali scelti per restituire sensibilità meccanica immediata. La filosofia ’feel like a pilot’ guida l’intero progetto: posizione ribassata, volante compatto, strumenti digitali orientati al conducente. L’obiettivo è favorire la connessione fisica e mentale con l’auto.

Dalle prime Miura e Countach fino alla Revuelto HPEV, il design Lamborghini ha sempre espresso movimento anche da fermo. Il Centro Stile, oggi diretto da Mitja Borkert, da venti anni continua a tradurre la velocità in materia, disegnando auto che si guidano come si osservano: con emozione e controllo, tra precisione e istinto.

Francesco Forni