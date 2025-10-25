Venerdì 24 Ottobre 2025

Aprire le porte all’innovazione

Paolo Giacomin
Aprire le porte all’innovazione
QN Mobilità
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manifestazione RomaPiersanti Mattarella guantoCoppa del mondo di sciSinner ViennaBtp Valore
Acquista il giornale
QN MobilitàCentro Stile Lambo. Emozioni e prestazioni
25 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. QN Mobilità
  4. Centro Stile Lambo. Emozioni e prestazioni

Centro Stile Lambo. Emozioni e prestazioni

Sulle strade che circondano Sant’Agata Bolognese, le linee taglienti delle super sportive Lamborghini sembrano scolpire l’aria. Ogni curva nasce da...

Sulle strade che circondano Sant’Agata Bolognese, le linee taglienti delle super sportive Lamborghini sembrano scolpire l’aria. Ogni curva nasce da...

Sulle strade che circondano Sant’Agata Bolognese, le linee taglienti delle super sportive Lamborghini sembrano scolpire l’aria. Ogni curva nasce da...

Sulle strade che circondano Sant’Agata Bolognese, le linee taglienti delle super sportive Lamborghini sembrano scolpire l’aria. Ogni curva nasce da un gesto studiato nel Centro Stile, cuore creativo del Marchio, dove tecnica e arte si fondono in un linguaggio visivo riconoscibile e in costante evoluzione.

La dinamica di guida di una Lamborghini non è mai separata dal suo design. Ogni superficie ha una funzione aerodinamica. Il posto guida è concepito come un abitacolo da jet, con ergonomia rigorosa e materiali scelti per restituire sensibilità meccanica immediata. La filosofia ’feel like a pilot’ guida l’intero progetto: posizione ribassata, volante compatto, strumenti digitali orientati al conducente. L’obiettivo è favorire la connessione fisica e mentale con l’auto.

Dalle prime Miura e Countach fino alla Revuelto HPEV, il design Lamborghini ha sempre espresso movimento anche da fermo. Il Centro Stile, oggi diretto da Mitja Borkert, da venti anni continua a tradurre la velocità in materia, disegnando auto che si guidano come si osservano: con emozione e controllo, tra precisione e istinto.

Francesco Forni

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata