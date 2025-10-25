Caro ricarica. Un ostacolo per chi passa all’elettrico

Bisognerà attendere la fine di dicembre per capire se il 2025 è stato l’anno delle auto elettriche. Di sicuro nel nostro Paese le immatricolazioni hanno registrato un notevole aumento: nei primi nove mesi dell’anno ne sono state acquistate 60.870, con un aumento del 28,9% rispetto allo stesso periodo del 2024. La quota di mercato delle auto elettriche sul totale delle nuove immatricolazioni si è attestata intorno al 5,1% nei primi otto mesi del 2025, in aumento rispetto al 3,8% dell’anno precedente, raggiungendo il 5,6% nel mese di settembre.

Nonostante la crescita, la quota di mercato italiana rimane significativamente inferiore a quella dei principali Paesi europei, dove spesso supera il 15-20%. in totale le “auto con la spina“ al 30 settembre 2025, erano 333.658. Tra i tanti fattori che frenano il mercato, oltre al costo delle auto, c’è il prezzo della ricarica sensibilmente più alto rispetto al resto d’Europa. Se n’è discusso alle fiere Traffic ed E-Charge che si sono svolte nei giorni scorsi a BolognaFiere, anche grazie ai dati raccolti dall’Osservatorio Prezzi delle Tariffe di Ricarica della Mobilità Elettrica, creato dall’associazione dei consumatori Adiconsum in collaborazione con il portale TariffEV. Per rendere più appetibile il passaggio al full electric il prezzo della ricarica alle colonnine pubbliche dovrebbe avvicinarsi a quello della rete residenziale di abitazioni e uffici.

Attualmente, i prezzi della rete pubblica oscillano intorno ai 60 centesimi di euro per kwh per le colonnine AC (corrente alternata), intorno ai 70 centesimi sulle DC (corrente diretta), mentre sulle HPC (ricarica ad alta potenza) raggiungono circa i 65 centesimi ma arrivano anche a 80.Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio di Adiconsum, nel settembre scorso la ricarica alle colonnine AC ha visto come prezzo più alto quello di A2A (60 centesimi al kwh), mentre i più bassi di Enel X Way e Neogy (45 centesimi), nelle colonnine DC le tariffe più costose erano quelle di Plenitude e Ewiva (poco più di 70 centesimi) mentre quella più economica di Enel X Way (circa 45 centesimi) e infine nelle colonnine HPC i costi maggiori erano di Ewiva e Ionity (poco più di 60 centesimi) mentre quello più conveniente di Tesla (circa 30 centesimi).

"Se le tariffe per le colonnine AC fossero di 0,30-0,35 euro a kwh, in modo che anche chi non ha un box o un posto auto possa comunque godere di vantaggi importanti e meno discriminatori rispetto a chi paga 0,25-0,30 euro/kwh con una tariffa domestica per le colonnine DC di 0,40-0,45 euro/kwh e per quelle HPC di 0,50-0,55 euro/kwh, sicuramente la diffusione delle auto elettriche avrebbe maggiore impulso", ha concluso Mauro Vergari, capo Dipartimento Reti e direttore dell’Osservatorio prezzi di Adiconsum, intervenendo agli Stati Generali della Ricarica.