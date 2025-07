Car sharing. Oggi l’auto condivisa è una scelta giovane

L’auto di proprietà propone oggi costi elevati. E anche le formule di acquisto, con finanziamento a rata mensile, sono spesso un problema per il budget familiare. E così l’idea del car-sharing, cioè dell’auto da noleggiare per un tempo limitato, prende piede e spesso diventa un modello vincente per le giovani generazioni che vogliono utilizzare un servizio prezioso senza caricarsi di costi eccessivi. Il car-sharing fa risparmiare tempo, denaro e stress e in più fa bene all’ambiente, perché limita il numero dei veicoli in circolazione.

La filosofia del car-sharing è semplice: un’auto di proprietà di un’azienda viene noleggiata e utilizzata da più persone, anche nell’arco della stessa giornata. Questo sistema, che ha preso piede in Europa alla fine degli anni Ottanta, ha trovato regolamentazione in Italia con il primo decreto di stanziamento fondi del ministero dell’Ambiente del 1998. Sulla base di quel provvedimento venne istituita ICS (Iniziativa Car Sharing): un organismo nato per garantire assistenza alle città interessate a sviluppare il progetto.

Grazie ai progressi tecnologici degli smartphone e alla diffusione delle applicazioni, oggi è possibile registrarsi al servizio, prenotare la vettura desiderata e pagare il tempo di impiego alla fine di ogni noleggio.

Due sono i tipi di sharing normalmente applicati. Il primo è quello più diffuso e conosciuto, denominato Station based. Qui l’utente preleva e poi riconsegna l’auto in parcheggi definiti.

La seconda modalità è quella a flusso libero (Free floating) in cui il prelievo e la riconsegna della vettura possono avvenire in qualsiasi punto all’interno di un’area predeterminata. Il car-sharing sta vivendo un momento di difficoltà in Italia e il numero di compagnie che lo attuano si è ridotto rispetto a qualche anno fa. Sono in calo il numero di noleggi e dei veicoli disponibili. In compenso si osservano trend positivi per il settore come l’aumento di durata dei noleggi e la crescita della flotta di veicoli elettrici. Esempio più recente il servizio effettuato da Corrente per Tper Bologna con una flotta di 300 Volvo EX 30. Nel’intera Italia ci sono circa 3.300 auto a disposizione dei vari servizi di car-sharing per lo più concentrati a Roma e Milano con una predominanza di veicoli ibridi ed elettrici.

Ed ecco gli ultimi dati disponibili per avere un quadro più chiaro della situazione. Nel 2024 sono stati effettuati in Italia 4,2 milioni di noleggi di vetture. La richiesta è partita da 330.000 utenti attivi iscritti al servizio con una durata media del noleggio di 126 minuti. Il settore del car-sharing ha registrato nel nostro Paese un fatturato di 278 milioni di euro con una certa stabilità rispetto al 2023. Le compagnie attive più conosciute si contano sulle dita di una mano anche se numerose iniziative stanno prendendo piede in aree meno industrializzate del Paese.

Oltre alla citata Corrente, che opera su Bologna, i principali players del settore sono cinque.

Enjoy: servizio di car sharing di Enilive, disponibile in oltre 80 città italiane sia con auto che con veicoli cargo.

Free2move: servizio che offre una vasta gamma di veicoli, dalle citycar a modelli più spaziosi.

E-Vai: servizio regionale che opera principalmente in Lombardia con veicoli elettrici e ibridi.

Mobilize Share & Zity: servizio al 100% elettrico della divisone Mobilize del Gruppo Renault.

Elec3City: servizio di quartiere di Volvo focalizzato su veicoli elettrici di alta gamma.