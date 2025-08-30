Camperlife soluzione anticrisi: "Settore in crescita"

Di fronte a un mercato dell’auto che stenta a ripartire (nel 2024 le nuove immatricolazioni hanno registrato una flessione dello 0,5% rispetto al 2023), risulta ancor più straordinaria la performance messa a segno dai veicoli ricreazionali che crescono in doppia cifra, con una percentuale di nuove immatricolazioni pari al +19,32%. Un dato quello italiano addirittura più positivo rispetto a quello fanno registrare nel resto d’Europa dove pure si è registrato un aumento del 10,1% rispetto alle immatricolazioni del 2023.

Dati che confermano l’ottimo stato di salute di un settore cresciuto fino a diventare una vera e propria tendenza, la dimostrazione che di fronte al carovita e all’aumento dell’inflazione tanti italiani hanno deciso di modificare le loro abitudini pur di non rinunciare alle vacanze. Una tendenza che si è andata via via consolidando dopo il Covid, quando in tanti dopo i lunghi mesi d’isolamento forzato hanno riabbracciato l’idea di poter vivere a contatto con la natura, senza però dove rinunciare alle comodità di casa.

Una tendenza che una volta tanto non è sfuggita al mondo della politica, nel 2024 infatti il Ministero del Turismo (MITUR) ha pubblicato un bando rivolto ai Comuni italiani per lo sviluppo delle aree di sosta camper, un’iniziativa attesa da anni per potenziare l’infrastruttura turistica italiana dedicata al mondo dei camper. L’esempio è stato seguito anche da alcune regioni che hanno deciso di destinare fondi propri per creare nuove aree o migliorare quelle esistenti.

"Questi dati e iniziative confermano il forte interesse degli italiani per la camperlife, una forma di turismo che unisce libertà, sostenibilità e contatto con la natura - sottolinea Simone Niccolai è il presidente di APC (Associazione Produttori Caravan e Camper) -. L’incremento delle immatricolazioni, sia a livello nazionale che europe è un segnale positivo: dimostra che, nonostante un contesto internazionale complesso, il desiderio di viaggiare e scoprire rimane una priorità per molti". Il nostro Paese è tra i primi in Europa non solo per il numero di appassionati, ma anche nel ruolo di produttore, con l’80% dei mezzi che vengono venduti all’estero, preceduto in questa classifica solo da Germania e Francia.

Il comparto italiano dei veicoli ricreazionali genera un fatturato annuo che supera il miliardo di euro, dando lavoro a oltre 8.000 addetti. Chi si avvicina per la prima volta a questo mondo farà bene a prendere confidenza con le diverse categorie di veicoli a disposizione. Ci sono i mansardati che sono caratterizzati dalla presenza di un letto sopra la cabina di guida, perfetti per le famiglie in cerca di soluzioni spaziose. I semi-integrali hanno la cabina di guida originale del veicolo commerciale, ma la cellula abitativa è integrata in modo più armonico e aerodinamico. I motorhome hanno la cabina di guida integrata completamente nella cellula abitativa, creando un ambiente unico e spazioso. Infine i van o camper puri che sono furgoni di serie che vengono allestiti internamente per l’uso abitativo. Naturalmente in base alla tipologia varia anche il prezzo: i camper furgonati partono da 55/65mila euro negli allestimenti più essenziali, ma possono arrivare a superare tranquillamente gli 80mila euro per le soluzioni che offrono più comfort.

I camper semi-integrali partono da 60/70mila euro per arrivare a oltre 90mila con motori di cilindrata più alta e optional. I camper mansardati partono da 65/75mila euro per arrivare a oltre 90mila per le soluzioni più spaziose. I motorhome partono da 90/100mila euro, ma possono arrivare a costare anche 180mila euro per i modelli più lussuosi.