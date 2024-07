Camper life . Alla scoperta di paesaggi incontaminati

Viaggiare è scoprire, è vivere all’insegna dell’avventura e della libertà con la possibilità di cambiare programma e destinazione in qualsiasi momento. Per relizzare tutto ciò niente di meglio che un camper. Secondo i dati di Yescapa – piattaforma europea leader per il camper sharing – sono i più giovani ad alimentare questa tendenza: circa il 46% di chi utilizza questo mezzo nella stagione estiva ha un’età compresa tra i 25 e i 34 anni.

Quali sono le mete più ambite dai camperisti? La Spagna, il Portogallo e l’Italia si confermano in testa, ma per chi non ha ancora programmato il prossimo viaggio, Yescapa propone in questi Paesi una serie di itinerari alternativi, dove poter dare libero sfogo alla passione per il turismo itinerante.

San Sebastián, sulle coste della Spagna settentrionale, si distingue per la combinazione di bellezze naturali, cultura e storia. La costa è incontaminata, come il tratto di La Concha e le montagne circostanti, Urgull e Igueldo, sono perfette per escursioni panoramiche e passeggiate rigeneranti.

Lungo il tragitto che porta alla Riserva della biosfera di Urdaibai, si può sostare a Zumaia, cittadina famosa per le scogliere a picco sul mare o a Saragozza, situata sulle rive del fiume Ebro, permeata da una cultura barocca e moresca come dimostra la Basilica del Pilar, l’iconica chiesa che domina la città, con le cupole e gli affreshi.

Partendo da Porto, città rinomata per l’architettura e i vini, il Portogallo offre l’opportunità di fare un viaggio on the road, pieno di attrazioni, come il quartiere storico di Ribeira, affacciato sul fiume Douro con le strette vie lastricate e le case colorate, dove è possibile assaporare le specialità vinicole della zona. E ancora. Vila Nova de Milfontes, perla balneare, situata sul litorale dell’Alentejo o il Carreiro das Fazendas, perfetto per escursioni in paesaggi rurali. Proseguendo verso sud, si raggiunge Lagos, nell’Algarve portoghese con spiagge dorate come Meia Praia.

Passando all’ Italia, Sirolo – borgo delle Marche dalle origini mediovali, incastonato nel Parco del Conero– offre panorami suggestivi sul mare e varie opportunità di escursioni. Spostandosi a ovest, si può sostare a Gubbio, una città medievale dalla storica architettura, dove è possibile visitare il Palazzo dei Consoli, fino a raggiungere il Lago Trasimeno, gioiello naturale dell’Umbria e le isole del lago, tra cui l’Isola Maggiore, l’Isola Polvese e l’Isola Minore. Borghi come Castiglione del Lago offrono uno sguardo nel passato con le loro mura medievali e la possibilità di praticare sport nautici tra cui vela, windsurf e canoa. Sul sito www.yescapa.it sono disponibili informazioni sulle proposte e consigli sul mezzo più adatto al viaggio.