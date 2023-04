Camper, la bellezza di viaggiare in libertà

Il camper rappresenta un modo ideale di far vacanza all’aperto, in libertà e a diretto contatto con la natura. Per conoscere bene i principali vantaggi ci affidiano alla competenza di Lucia Jannucci, esperta di caravanning. "Volendo riassumere in una parola i pregi del camper, sceglierei libertà. Questa forma di vacanza consente di raggiungere e scoprire praticamente qualsiasi mèta senza dover sottostare a vincoli di prenotazioni, orari e tragitti obbligati, perché tutto il necessario per le attività quotidiane si trova a bordo (letti, toilette, doccia, cucina, spazi di stivaggio e altro ancora) ed è fruibile in qualsiasi momento e in ogni luogo, anche laddove manchino servizi ricettivi tradizionali. Poniamo il caso che dopo una lunga giornata alla scoperta di una località o di un territorio sia arrivato il momento di fermarsi e pernottare: basta scegliere uno spazio di sosta adeguato e il gioco è fatto, non ci sono altre incombenze.

Un altro aspetto molto gradito è la personalizzazione delle funzioni abitative in base ai propri gusti e abitudini. Infatti, nel rispetto dei limiti di peso imposti dalla legge, in camper ci si può portare praticamente di tutto. "Nel mio – racconta Lucia Jannucci – non mancano mai i libri, la mountain bike, un’amaca e un assortimento di scarpe e scarponi per ogni evenienza, dal trekking alla serata mondana". La pandemia ha rinnovato l’interesse per questo tipo di mezzo: "La sicurezza sanitaria solo il veicolo ricreazionale può garantirla, in quanto a bordo si vive come se si fosse a casa propria. A partire dal 2020 molti nuovi utenti si sono indirizzati sul camper proprio per questo motivo, poi hanno anche scoperto che si tratta di uno strumento polivalente in grado di rispondere praticamente a qualsiasi esigenza del tempo libero".

Tanti sono i modelli in commercio ma per un’esperienza soddisfacente è indispensabile saper scegliere quello che meglio si adatta alle nostre esigenze. "Ciò che definiamo veicolo ricreazionale – spiega la Jannucci – può essere un caravan o una roulotte trainata dall’auto. Nella famiglia dei camper le tipologie principali si differenziano in base alla meccanica su cui viene realizzata l’area abitativa. Il van, altrimenti detto furgonato o camper puro, è un furgone di serie con allestimento abitativo essenziale, in genere da due posti letto, piccolo blocco cottura e talvolta una toilette minimale. Molti modelli prevedono un tetto rialzabile all’occorrenza, che ospita un secondo letto. Date le dimensioni tendenzialmente contenute, è la tipologia che meglio si presta all’uso quotidiano e misto oltre che agli impieghi nel tempo libero. Il più popolare tra le famiglie – prosegue Jannucci – è il mansardato, cioè un telaio con cabina di guida di serie sul quale viene applicata la scocca abitativa, che comprende un letto matrimoniale al di sopra della cabina stessa (si tratta appunto della mansarda, il cui design spesso identifica un un marchio o una linea di prodotto). Le dimensioni sono generose, i posti omologati possono essere fino a sei e l’allestimento include blocco cucina completo, vano toilette chiuso e living con tavolo e divanetti, più un gavone posteriore adatto anche al trasporto di attrezzature ingombranti".

Il semintegrale è un’evoluzione del mansardato, con dimensioni spesso più agili senza però andare a scapito del comfort. La differenza sostanziale è che al di sopra della cabina di guida non c’è un letto ma un vano ripostiglio, il che costituisce un vantaggio per l’aerodinamica. "La tipologia storicamente più prestigiosa – precisa Jannucci – resta però il motorhome, forse il più stimolante banco di prova per i progettisti. Il telaio è scudato, cioè privo di cabina di guida, e la cellula è tutta disegnata con criteri pullmanistici, che imprimono grande aerodinamicità ed eleganza. La caratteristica principale è la piena continuità fra l’area guida (con parabrezza, portiere, sedili e cruscotto appositamente disegnati) e l’area abitativa che, come per i mansardati e i semintegrali, comprende tutte le dotazioni per un soggiorno confortevole ed è spesso ricca di particolari costruttivi di pregio".

"Allo stato attuale – conclude Jannucci – ci sono però difficoltà d’approvvigionamento a causa del fermo produttivo del periodo pandemico. Da tale situazione si sono avvantaggiati il mercato dell’usato e quello del noleggio che, peraltro, rappresentano un ottimo modo per prendere confidenza col mezzo prima di acquistarlo".