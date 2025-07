Campeggio e agriturismo. In fuga dalla città

Solo camper e roulotte possono trasformare una vacanza, anche breve, in un’esperienza di viaggio in cui scoprire giorno dopo giorno le peculiarità e anche i lati nascosti dei luoghi che si è scelto di visitare. Chi è alla ricerca della genuinità e vuole gustare prodotti a km0 adesso ha una possibilità in più e può scegliere di abbinare l’esperienza dell’agriturismo con la possibilità di muoversi senza rinunciare alle comodità della propria casa mobile: basta scegliere la formula dell’agricampeggio, ovvero un agriturismo che mettà a disposizione un’area di sosta con i servizi essenziali. Una soluzione relativamente recente che in Italia sta riscontrando un successo crescente grazie alla domanda in aumento da parte dei camperisti, soprattutto per chi durante i weekend vuole fuggire dalla città senza macinare troppi chilometri.

A fare la differenza in questo tipo di vacanze non è solo la bellezza dei luoghi e la qualità della strutture, ma anche la varietà delle esperienze offerte. Ad esempio la possibilità di partecipare alla raccolta di frutta e verdura, le passeggiate in campagna, la possibilità di accudire gli animali della fattoria o seguire corsi di cucina.

Secondo i dati più recenti del Ministero del Turismo, il turismo rurale in Italia è in forte crescita: a Pasqua si sono registrate 1,6 milioni di presenze negli agriturismi italiani, con un incremento del 10% rispetto al 2024 e anche durante l’estate non mancano i camperisti che prediligono la tranquillità della campagna. E con l’aumento della domanda sta crescendo anche l’offerta di aree attrezzate tra le 26.129 aziende agrituristiche italiane che già oggi accolgono ogni anno circa 17 milioni di visitatori, il 60% dei quali proviene dall’estero.

La Toscana si conferma al primo posto per l’agricamperismo con 2.485 piazzole attrezzate, con le aree di sosta per camper, roulotte e tende che sono cresciute del 550% negli ultimi dieci anni. In base ai dati raccolti da Coldiretti Toscana la provincia in cui questo fenomeno ha preso più piede è Livorno, con un’area di sosta su quattro (1.092 piazzole), seguono Grosseto (294), Pisa (263) e Siena (223) e Firenze (218).

"L’agricampeggio è una forma innovativa di turismo rurale – spiega Marco Masala, presidente di Terranostra Toscana - nei confronti del quale c’è una costante attenzione da parte dei turisti. Ha permesso in questi anni di intercettare nuovi flussi, soprattutto stranieri, offrendo un’esperienza a contatto con la natura, le tradizioni locali ed il buon cibo".