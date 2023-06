C5 Aircross Hybrid 136 In città si viaggia al 50% in elettrico

Elettrificazione leggera è la parola d’ordine per la maggioranza delle auto. C5 Aircross Hybrid 136, arriva per il Suv francese la versione mild hybrid a 48 Volt, che da luglio amplierà la gamma del modello. Affiancando la Diesel 1.5 BlueHDi da 130 cavalli, la benzina 1.2 Puretech sempre da 130 cv e le plug-in da 180 e 225 cavalli. Il sistema abbina un 1.2 turbo benzina da 136 cavalli e 230 Nm di coppia con il propulsore elettrico da 29 cv e 55 Nm montato sul cambio a doppio frizione a sei marce e alimentato da una piccola batteria da 432 Wh di capacità.

Permette, secondo la Casa transalpina, di viaggiare al 50% del tempo in modalità elettrica in città. E soprattutto di consumare il 15% in meno di benzina in meno nel ciclo combinato rispetto alla versione termica. Le emissioni rispetto alla C5 Aircross PureTech 130 EAT8 benzina calano a 149 a 129 gkm di CO2.

Nessun sacrificio per il bagagliaio, perché il sistema ibrido è dislocato nella parte anteriore della vettura. Quindi la capacità di carico con cinque persone a bordo varia da 600 a 720 litri a seconda della posizione della seconda fila che è scorrevole per 15 cm. Il quadro strumenti digitale di Citroen C5 Aircross Hybrid 136 è dedicato, con un display specifico.

f.f.