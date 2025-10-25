C5 Aircross alza il livello con ibrido ed elettrico

di Francesco Forni

C5 Aircross diventa il fulcro della gamma Citroen, incarnando stile, tecnologia e comfort ad alto livello. Costruita in Francia, a Rennes, sulla piattaforma STLA Medium, introduce un design più maturo e una offerta di motorizzazioni completa. La linea esprime solidità e proporzioni equilibrate, con un frontale caratterizzato da fari Led sottili uniti da una fascia nera lucida e dal nuovo logo centrale che rafforza l’identità visiva.

La lunghezza raggiunge 4,65 metri, 16 cm in più rispetto alla generazione precedente, con passo di 2,78 metri che migliora lo spazio interno. I passeggeri posteriori guadagnano oltre 5 cm per le gambe e 6,8 per la testa. La gamma offre quattro soluzioni: la Hybrid da 145 cv con sistema mild hybrid a 48 V e cambio automatico a sei rapporti, la Plug-in Hybrid da 195 cv che combina il 1.6 benzina con un motore elettrico da 92 kW e batteria da 21 kWh per 86 km in elettrico, la Elettrica Comfort Range da 210 cv con batteria da 73 kWh e autonomia di 520 km, e la Elettrica Long Range da 230 cv con accumulatore da 97 kWh per 680 km stimati. Le versioni a batteria supportano la ricarica fino a 160 kW, recuperando l’80% dell’energia in circa 30 minuti.

Il comportamento dinamico privilegia la morbidezza tipica di Citroen, ma con una precisione di guida migliorata. Le sospensioni Advanced Comfort con Progressive Hydraulic Cushions assorbono le asperità e restituiscono una sensazione di controllo. Durante la prova su strada, la Plug-in da 195 cv e la Elettrica da 210 cv hanno mostrato personalità distinte ma una comune vocazione al comfort. La prima pesa 1.874 kg, la seconda 2.109 kg, mentre la ibrida da 145 cv si ferma a 1.554 kg. La Plug-in Hybrid accelera da 0 a 100 km/h in 8,3 secondi, contro gli 8,9 della elettrica, con coppia di 350 e 343 Nm.

La plug-in offre un funzionamento fluido e transizioni quasi impercettibili tra termico ed elettrico, mentre la elettrica assicura una spinta lineare e costante, perfetta per i lunghi viaggi. Il sistema Drive Assist 2.0 introduce funzioni come cambio corsia semiautomatico, visione a 360 gradi e monitoraggio dell’angolo cieco.

L’abitacolo segue il concetto C-Zen Lounge, combinando materiali morbidi e dettagli curati. I sedili Advanced Comfort integrano riscaldamento, ventilazione e massaggio. La plancia, ispirata al Sofa Design, presenta linee orizzontali e illuminazione ambientale regolabile in otto tonalità. Al centro domina il Waterfall Touchscreen da 13 pollici, affiancato dal quadro strumenti digitale e da un head-up display.

Il bagagliaio dispone di 651 litri di capacità estendibili fino a 1.668 litri con i sedili abbattuti. La panca posteriore frazionabile 40-20-40 e i numerosi vani interni aggiungono 40 litri utili. La gamma si declina in tre livelli: YOU, PLUS e MAX. I prezzi partono da 29.900 euro per la Hybrid 145 cv, 42.990 euro per la Plug-in Hybrid 195 cv e 37.690 euro per la Elettrica da 210 cv. La 230 cv sarà disponibile nei prossimi mesi.