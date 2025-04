Brivido Honda NR750. Chiamatela leggenda

Anche quest’anno Honda sarà presente (dal 9 all’11 maggio) all’ASI Motoshow presso il circuito di Varano de’ Melegari (in provincia di Parma) con un’esposizione del meglio della gamma d’epoca Honda Motor Europe-Italia. La collezione esposta nel paddock dell’Autodromo Riccardo Paletti permetterà di ammirare le leggendarie Honda derivate dalla serie al fianco dai prototipi che hanno preso parte alle competizioni internazionali negli anni d’oro del motociclismo. Non mancheranno pezzi unici e ’chicche’ di grande interesse per gli appassionati e un omaggio all’eccellenza italiana. Inoltre, sarà disponibile un’area parcheggio per i clienti che interverranno con un esemplare d’epoca della Casa dell’Ala Dorata.

Nel contesto del Motoshow, per la sola giornata di sabato 10, si terranno un raduno e un breve giro turistico dedicati esclusivamente alle moto iscritte all’Honda Classic. Il punto di ritrovo è il paddock, da lì il tour partirà con una tratta di circa 30 chilometri nei pressi del circuito. La partecipazione è completamente gratuita. E’ necessario iscriversi inviando un’e-mail all’indirizzo di posta [email protected] con nome, cognome e modello di moto con cui si intende partecipare. Non è finita qui. Sempre il sabato si terrà una conferenza nella palazzina del paddock che avrà per tema storia e aneddoti sulla Honda NR 750 oval piston. Quindi per i possessori di Honda 125 due tempi anni ’80/’90 sarà possibile partecipare ad una parata in pista riservata alle ottavo di litro 2T.

La modernità affianca la storia del marchio Per tutti coloro che, oltre a cogliere l’occasione di poter partecipare alla manifestazione di carattere storico, volessero provare gli ultimissimi modelli e le innovazioni tecnologiche che Honda ha sviluppato, sarà possibile partecipare gratuitamente al format Honda Live Tour. Honda, con questa popolarissima serie di eventi itineranti, permette ai clienti sparsi nelle città di tutta Italia di effettuare prove su strada a bordo della nuova gamma 2025.

Fra gli eventi come non ricordare l’ Island Raid, con le tre maggiori isole del Mar Tirreno – Corsica, Sardegna e Sicilia – da sempre mete favolose per qualsiasi motociclista. Percorrerle tutte e tre, da nord a sud, in un solo viaggio, è possibile, ed ecco quindi il Three Islands Raid. Il “Raid delle 3 Isole” è un tour stradale da oltre 1300 km di curve con asfalto perfetto, panorami straordinari e cucina eccezionale. La partenza è da Livorno e l’arrivo è a Catania – per chi decide di viaggiare con la flotta Honda a noleggio – ma i km diventano oltre 2000 e l’arrivo è su Roma, per chi sceglie il rientro via terra su alcune tra le strade più emozionanti dell’Italia meridionale.

Ri.Ga.