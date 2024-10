Brembo acquista Ohlins: "Brand perfetto per noi"

Brembo annuncia l’acquisizione del 100% del capitale di Öhlins, leader nella produzione di sospensioni premium ad alte prestazioni per moto e auto nei segmenti del primo equipaggiamento, del motorsport e dell’aftermarket. L’operazione è la più grande acquisizione nella storia dell’azienda Brembo e rafforza il portfolio di brand del Gruppo.

"Öhlins è perfetta per Brembo. È un brand riconosciuto in tutto il mondo, con un business solido e una reputazione senza pari, sia in pista che su strada – ha detto Matteo Tiraboschi, presidente esecutivo di Brembo (foto). – L’ingresso di Öhlins nel Gruppo è una grande opportunità per espandere la nostra offerta per il mercato automotive. Con questa acquisizione, facciamo un ulteriore passo avanti nella nostra strategia per fornire soluzioni intelligenti e integrate ai clienti, sfruttando le sinergie tra le principali tecnologie per il corner del veicolo". "Siamo certi che Brembo sia il partner giusto per far crescere Öhlins – ha dichiarato Jim Voss, ad di Tenneco –.Questa operazione dà ad Öhlins l’opportunità di raggiungere nuovi traguardi e successi sotto la leadership di Brembo".

Ri.Ga.