Bonus per gli studenti grazie all’intesa con Autolinee Toscane

Il Comune di Firenze per incentivare l’uso dei mezzi pubblici ha messo a disposizione durante l’ultimo anno il Bonus TPL 2024-2025, un incentivo pensato per facilitare l’accesso al trasporto pubblico locale e promuovere una mobilità più sostenibile. Questo bonus consente di acquistare abbonamenti annuali a costi ridotti o, in alcuni casi, gratuitamente. Possono usufruire del bonus tre categorie di utenti: gli studenti nati tra il 2006 e il 2011, i nuovi abbonati e quelli storici (la distinzione è legata all’avere o meno sottoscritto un abbonamento nei 18 mesi precedenti).

Gli studenti e i nuovi abbonati possono ottenere l’abbonamento annuale urbano a Firenze pagando una quota di fedeltà che varia tra 50 e 110 euro, a seconda della presentazione della dichiarazione ISEE. Questo abbonamento, che normalmente costa dai 220 ai 342 euro, diventa quindi molto più accessibile. Gli abbonati storici, invece, possono beneficiare di uno sconto diretto di 50 euro sull’abbonamento annuale, una misura che premia la fedeltà al servizio pubblico. Il bonus ha una durata iniziale di sei mesi, ma può essere prorogato gratuitamente per altri sei mesi se si raggiungono almeno 60 viaggi registrati tramite l’app ufficiale IF.

L’app consente anche di usufruire di servizi aggiuntivi, come l’accesso gratuito al bike sharing per 60 minuti giornalieri, favorendo così l’integrazione tra diverse modalità di trasporto. La richiesta del bonus si effettua direttamente tramite l’app IF, dove si trovano tutte le informazioni e la sezione dedicata alla promozione. Dopo l’approvazione, l’abbonamento va acquistato entro tre giorni sul sito di Autolinee Toscane, partner del Comune per il trasporto pubblico.

Gabriele Manfrin