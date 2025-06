Bmw R12 G/S. Quando il passato diventa futuro

La storia che riaccende emozioni. Il presente che vive su un passato che è già leggenda. Un futuro da assaporare piano per viverne i contorni e gustare il bello dell’andare in moto.

I successi di BMW nel motorsport off-road sono un filo conduttore nella storia del marchio. Il motore boxer a coppia elevata, abbinato alla trasmissione cardanica, ha dimostrato le sue qualità vincenti e la sua affidabilità in innumerevoli competizioni. Fu però solo nel 1980 che BMW portò il concetto di enduro con motore boxer nella produzione di serie. Nacque così la BMW R 80 G/S: una moto off-road di serie come non se n’erano mai viste prima, dotata, in egual misura, di competenze off-road, capacità touring e qualità dinamiche on-road.

La nuova BMW R 12 G/S riprende lo spirito dell’enduro off-road con motore boxer nello stile della R 80 G/S, proiettandolo nel presente grazie a tecnologie moderne. Con sospensioni a lunga escursione, ruote a raggi incrociati e una carenatura del cockpit compatta ed essenziale. Tre configurazioni di sella, pedane enduro ad alta aderenza e riser manubrio per gli appassionati della guida off-road. La nuova BMW R 12 G/S è equipaggiata di serie con una sella monoposto piatta. Piatta e lineare, è ideale per la guida enduro, anche in piedi. L’opzionale Pillion Package include una sella biposto. L’altezza della sella aumenta invece di 20 mm con l’opzione Rallye Seat.

Fin dal lancio della prima motocicletta BMW – la R 32 – nel 1923, i motori boxer BMW sono sinonimo di design inconfondibile, originale e autentico, di una curva di coppia piena e di un timbro sonoro unico. Lo stesso vale per la nuova BMW R 12 G/S. Il motore boxer raffreddato ad aria/olio, già adottato in numerosi modelli di motociclette BMW, eroga 80 kW (109 CV). La nuova BMW R 12 G/S è già equipaggiata di serie con le modalità di guida “Rain”, “Road” ed “Enduro”. Dispone inoltre del Controllo Dinamico della Trazione (DTC) che assicura un elevato livello di sicurezza alla guida durante le fasi di accelerazione. La BMW R 12 G/S è inoltre dotata di serie del sistema di regolazione della coppia del motore in fase di rilascio (MSR).

Il telaio a ponte in acciaio tubolare monoblocco della famiglia R 12 costituisce il cuore della nuova BMW R 12 G/S. Il telaio posteriore, anch’esso realizzato in acciaio tubolare, è imbullonato alla struttura principale. Il cannotto di sterzo è posizionato leggermente più alto e più in avanti sulla nuova BMW R 12 G/S. La nuova BMW R 12 G/S, con le sue ruote a raggi incrociati, è una vera enduro in tutto e per tutto. È infatti dotata di serie di una ruota anteriore da 21 pollici. Nella parte posteriore è montata una ruota da 17 pollici, anch’essa di serie.