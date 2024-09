Bmw e Toyota insieme accelerano sull’idrogeno: "Una svolta epocale"

di Francesco Forni

Coppia speciale, BMW e Toyota potenziano il loro progetto, che ha mosso i primi passi sin dal 2011, per realizzare una auto di serie alimentata celle a combustibile (fuel cell) di idrogeno. La Casa bavarese nello specifico ha indicato il 2028 data per l’arrivo di un modello, come noto Toyota è già alla seconda generazione di Mirai.

Un passaggio importante per BMW, che nella iX5 Hydrogen ha una vettura di test, un laboratorio su quattro ruote, ma non di produzione. Lo scopo del Costruttore tedesco è di portare sul mercato la versione fuel cell di un modello già esistente sulla base della tecnologia di nuova generazione sviluppata assieme a Toyota.

Oliver Zipse, presidente del consiglio di amministrazione del Marchio, ha detto: "Si tratta di una pietra miliare nella storia dell’automobile: il primo veicolo a celle a combustibile di serie offerto da un produttore globale premium. Alimentato dall’idrogeno e guidato dallo spirito della nostra cooperazione, sottolineerà come il progresso tecnologico stia plasmando la mobilità del futuro. E annuncerà – ha concluso – un’era di forte domanda di veicoli elettrici a celle a combustibile"

Inoltre BMW e Toyota sostengono l’espansione delle infrastrutture di rifornimento di idrogeno, incoraggiano l’approvvigionamento sostenibile creando la domanda, lavorando a stretto contatto con le aziende che stanno costruendo impianti di produzione, distribuzione e rifornimento di idrogeno a basse emissioni di carbonio.