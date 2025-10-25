Bmw ci mette il cuore. La moto e i disabili. Un emozione per tutti

Sul circuito Tazio Nuvolari di Cervesina, si è svolto un evento molto importante nell’ambito dell’impegno sociale del BMW Group Italia. BMW Motorrad si è schierata nuovamente al fianco dell’associazione Diversamente BMW Motorrad Corporate Communications Disabili, Di.Di., supportandola nell’organizzazione di un corso di guida dedicato a mettere, o rimettere, in sella motociclisti con disabilità. Un team di volontari del BMW Group Italia ha partecipato attivamente, contribuendo al successo di questo corso. Durante l’evento si sono svolte diverse attività in parallelo, sfruttando tutte le possibilità offerte dalle infrastrutture del circuito di Cervesina.

"Creare valore per la società è una responsabilità fondante della leadership: SpecialMente, da oltre dieci anni, trasforma progetti sociali in azioni concrete, collaborando con realtà del territorio e offrendo risorse per crescere insieme – ha dichiarato Alessandro Salimbeni, direttore di BMW Motorrad Italia – L’associazione Di.Di. Diversamente Disabili di Emiliano Malagoli rappresenta un impegno strutturato verso l’inclusione sociale, non come principio astratto, ma come opportunità reale per persone, famiglie e comunità. La moto, simbolo di comunità e avventura, riflette questo spirito: insieme, responsabilità sociale e passione condivisa guidano il percorso". Make Life An Inclusive Ride è la strategia per le due ruote: obiettivi chiari, partner di valore e una tabella di marcia concreta.

Ri.Ga.