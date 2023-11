Birò Share a Peccioli. Estrima rinnova il contratto di servizio

Estrima S.p.A. - società produttrice di Birò, il più piccolo veicolo elettrico a quattro ruote - tramite la controllata Sharbie s.r.l., rinnova per altri 12 mesi il servizio Birò Share nel comune di Peccioli, in provincia di Pisa, festeggiando così il successo del primo anno di attività. Il servizio Birò Share nell’antico borgo prevede la disponibilità di una flotta di 32 veicoli: 19 saranno assegnati ai commerciati per l’utilizzo nel centro storico e 13 saranno a disposizione in condivisione sulla piattaforma Birò Share che il Comune offre gratuitamente ai residenti. Inoltre, l’offerta di sharing permetterà l’utilizzo dell’apposita Birò Share App in grado di gestire l’attività, monitorare la posizione, la funzionalità e la disponibilità dei mezzi. Da oltre 20 anni, infatti, Peccioli ha messo in atto un sistema di ristrutturazioni per creare nuovi spazi fruibili dalla collettività. Vedi la panoramica piazza realizzata dall’architetto Mario Cucinella, che si apre direttamente a sbalzo su una vista mozzafiato della natura toocana, o anche la passerella sopra il borgo che collega il centro con un parcheggio di interscambio esterno. Nè sono da dimenticare le iniziative di economia circolare a sostegno della protezione dell’ambiente e delle fonti energetiche rinnovabili, che hanno premiato Peccioli come modello di resilienza creativa nonché fiore all’occhiello europeo per la sostenibilità. L’esempio più forte è la riqualificazione totale di un’enorme discarica per lo smaltimento dei rifiuti che è stata completamente trasformata in un’opportunità di riconversione paesaggistica, turistica e anche economica.

La zona centrale del borgo è però solo una piccola parte del territorio che conta molteplici frazioni sparse nella campagna toscana. Birò diventa così il mezzo ideale per spostarsi dal centro fino alle zone limitrofe che distano solo pochi chilometri e che sono collegate da bellissime e panoramiche strade e stradine bianche, già ora meta prescelta dagli appassioni delle due ruote.