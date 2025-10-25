Bike sharing e ciclabili dividono in due l’Italia

Se il Giro d’Italia si disputa una volta l’anno ed è un affare da campioni del ciclismo il Giretto d’Italia si corre tutti i giorni ed è aperto a tutti colore che decidono di spostarsi, per andare a scuola o al lavoro, in bicicletta. Una volta l’anno grazie a Legambiente e alla collaborazione di comuni, mobility manager di enti e imprese, associazioni e tutti i cittadini interessati questi spostamenti si trasformano in una vera e propria gara, un campionato urbano della mobilità attiva, leggera e condivisa. Una sfida tra chi percorre più chilometri in maniera sostenibile che coinvolge le bici, monopattini elettrici, monowheel, e-bike, motorini elettrici, hoverboard, segway. L’ultima edizione del Giretto d’Italia organizzata da Legambiente con il sostegno di Euromobility si è “corsa“ il 18 settembre ed è stata vinta da Padova, seguita da Pescara e da Piacenza, mentre Hitachi Rail si è aggiudica il primo posto tra le aziende.

Analizzando i 50 comuni che nel 2025 hanno partecipato alla XV edizione dell’iniziativa emerge la conferma di un’Italia divisa anche sulle due ruote con una forte disparità nelle adesioni tra i comuni del Centro-Nord e quelli del Sud. Un dislivello che riflette un divario territoriale ben più profondo e strutturale, evidente nella distribuzione della rete ciclabile nazionale: al Nord si contano molte più piste ciclabili, una maggiore densità infrastrutturale, servizi diffusi di bike sharing e soluzioni di micromobilità, nonché una cultura della bicicletta ormai radicata nella vita quotidiana. All’opposto, il Mezzogiorno continua a rimanere indietro, penalizzato da carenze infrastrutturali e scarsa promozione della mobilità sostenibile.

"Questa competizione, seppur simbolica, è un forte atto di sensibilizzazione per dimostrare che la mobilità sostenibile è possibile, conveniente e necessaria – sottolinea Roberto Scacchi, responsabile mobilità Legambiente –. Un’occasione per riportare al centro del dibattito pubblico il tema della sicurezza stradale e la vivibilità dello spazio urbano, resa possibile dall’impegno non solo di amministrazioni comunali, ma anche di aziende che scelgono di incentivare i dipendenti a scegliere spostamenti casa-lavoro in bici o in micromobilità, rendendo questa una buona pratica replicabile e vincente. Serve un cambio di paradigma radicale: le città devono diventare spazi a misura di persona, affermando il diritto alla mobilità, alla salute e alla sicurezza. Per questo chiediamo politiche coraggiose, infrastrutture ciclabili diffuse e una nuova cultura urbana che metta al centro chi si muove in modo attivo e sostenibile".