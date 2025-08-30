Bicistaffetta Fiab 2025. Tra sport e fede sulle strade del Giubileo

Torna l’appuntamento con la Bicistaffetta 2025 di FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) quest’anno in programma dal 27 settembre al 5 ottobre, lungo la Via Romea Francigena EuroVelo 5, in un viaggio di 460 chilometri da Como a Lucca.

Bicistaffetta, evento itinerante di cicloattivismo ideato nel 2001 da Luigi Riccardi, storico presidente FIAB, e altri pionieri della Federazione, è una vera e propria ciclo-esplorazione collettiva, che si propone di promuovere in Italia il cicloturismo e lo sviluppo delle reti ciclistiche EuroVelo e Bicitalia.

La XXI edizione in programma quest’anno assume un significato ancora più profondo, tornando sulla Via Romea Francigena proprio nell’anno Giubilare. Il viaggio in bici diventa una preziosa opportunità di dialogo con le amministrazioni locali e regionali dei territori attraversati per discutere le sfide e le opportunità legate allo sviluppo del cicloturismo e della mobilità attiva, mettendo a sistema le esigenze dei territori con le strategie nazionali ed europee, lungo uno dei più popolari itinerari internazionali, che attira numerosi cicloturisti da tutta Europa e non solo.

"La Bicistaffetta è più di un evento, è il cuore pulsante della missione di FIAB per una mobilità più sostenibile e per il cicloturismo - spiega Susanna Maggioni, vice presidente FIAB - Pedalando lungo la storica Via Romea Francigena nell’anno Giubilare, i ciclo-ambasciatori FIAB diffonderanno il nostro messaggio: vogliamo un’Italia sempre più attenta a sostenere un turismo destagionalizzato e rispettoso dei territori, attraverso lo sviluppo e l’implementazione delle reti ciclabili. Ogni tappa, ogni incontro con le amministrazioni locali, è un passo per allinearsi alle strategie europee, anche in vista della Conferenza Internazionale Velo-city 2026 a Rimini, e per ricordare che la bicicletta rimane il veicolo ideale per unire e sostenere le comunità, valorizzare il patrimonio e promuovere un modello di fruizione che scopre la nostra storia e la nostra natura, senza gli impatti negativi del turismo di massa".