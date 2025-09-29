Bici, la strada è in salita. Solo uno su dieci la usa per spostarsi

Anche se gli effetti benefici sulla salute della mobilità attiva sono un dato scientifico, in Italia sono una persona su dieci tra i 18 e i 69 anni usa la bicicletta per i propri spostamenti quotidiani e solo quattro su dieci vanno a piedi. Questi dati sono stati raccolti nel biennio 2023-24 dalla sorveglianza Passi coordinata dall’Istituto superiore di sanità e attestano la diminuzione nella popolazione adulta della mobilità attiva.

In base ai dati raccolti infatti solo il 19% degli italiani raggiunge i livelli di attività fisica raccomandati dall’Organizzazione mondiale della sanità. in base ai dati raccolti dall’Istituto superiore della sanità a scegliere la bicicletta sono soprattutto gli uomini (11%) e gli stranieri (15%). è una pratica più diffusa nel Nord Italia (15%) e meno nel Centro-Sud (7%). Nella provincia autonoma di Bolzano, una persona su quattro utilizza abitualmente la bicicletta per gli spostamenti quotidiani. Chi si muove in bicicletta lo fa per quasi 4 giorni alla settimana per un totale settimanale di oltre 140 minuti.

La percentuale di chi si muove a piedi per i propri spostamenti abituali è maggiore tra i 18-24enni (47%), fra le donne (43%), le persone senza difficoltà economiche o più istruite e gli stranieri (45%). Anche l’abitudine di spostarsi a piedi è più frequente al Nord che nel resto del Paese ed è nuovamente la Provincia autonoma di Bolzano, seguita dal Piemonte, a registrare il valore più alto: quasi 6 persone su 10 si spostano a piedi per raggiungere il posto di lavoro o i luoghi che frequentano quotidianamente. Chi si muove a piedi per gli spostamenti abituali lo fa mediamente per oltre 4 giorni alla settimana per un totale settimanale di 170 minuti.

Nel tempo, questa abitudine diminuisce lentamente e sono i giovani (18-34enni) a registrare un maggior calo. Il 19% degli intervistati - prosegue l’Iss - risulta fisicamente attivo con la sola pratica della mobilità attiva, perché grazie a questa raggiunge i livelli di attività fisica raccomandati dall’Oms, di almeno 150 minuti a settimana di attività moderata; il 22% risulta parzialmente attivo per mobilità attiva praticata perché si sposta a piedi o in bicicletta, ma lo fa per meno di 150 minuti a settimana.