Sei generazioni, Subaru Forester rappresenta uno dei modelli di punta della casa automobilistica. La vettura fu messa sul mercato nel 1997. In oltre 27 anni è stata venduta in ben cinque milioni di esemplari a livello globale e anche in Italia rappresenta il 30 per cento delle vendite del marchio a testimonianza di quanto sia apprezzato dai clienti. La nuova serie punta ad aumentare ancora la sua quota e a proseguire nell’epopea di un Suv multi-uso, tecnologico

e sempre molto elegante.