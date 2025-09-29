Benessere e sicurezza di viaggiatori e personale. C’è la psicologa di bordo

Corsica Sardinia Ferries accoglie nel proprio equipaggio la psicologa di bordo, una nuova figura professionale che testimonia l’attenzione della compagnia per la qualità della vita del personale e per il miglioramento dell’esperienza di viaggio dei passeggeri. A bordo delle navi gialle, la psicologa offre un supporto ai marittimi, riconoscendo quanto il loro lavoro quotidiano sia complesso. La vita a bordo si svolge in un ambiente ristretto e variabile, dove le relazioni sono influenzate da molteplici fattori: lontananza dalla famiglia, condizioni meteo, percezione distorta del tempo e differenze culturali tra i membri dell’equipaggio.

Aspetti che possono generare stress e disagio, che, se non gestiti adeguatamente, possono influire sulla sicurezza, sull’efficienza del lavoro e sulla qualità del servizio. Già dopo il Covid, la compagnia aveva compreso l’importanza di investire nel benessere del personale. Il ruolo della psicologa di bordo, operativa a tutti gli effetti, è strettamente legato alla sicurezza: ridurre errori, incidenti e conflitti interni significa anche abbattere costi invisibili e migliorare le condizioni di lavoro.

"A bordo, sviluppo e implemento interventi di supporto personalizzato, integrandoli in un quadro aziendale più ampio per potenziare benessere, performance e coesione dell’equipaggio, con supporto alla leadership e analisi delle criticità con lo Stato Maggiore" dice la psicologa di bordo Valentina Gigante (nella foto). "Corsica Sardinia Ferries conferma, ancora una volta, la sua attenzione alle persone, riconoscendo il loro contributo fondamentale alla qualità dei servizi e alla sicurezza a bordo. Un approccio che dimostra grande lungimiranza e una visione orientata al futuro" commenta Cristina Pizzutti, Responsabile Comunicazione e Marketing di Corsica Sardinia Ferries.