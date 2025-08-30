Bello e ben fatto. L’eccellenza sotto la Lanterna

Non serve scomodare Steve Jobs che ha sempre considerato il design come "nucleo centrale di una creazione umana". Ma senza attraversare l’oceano, basta raggiungere Genova per intuire che proprio lui, il design, è uno degli ospiti più graditi del Salone Nautico che prenderà il via il prossimo 18 settembre (fino al 23). Pura evidenza. Come ieri e più di ieri, il Boat Show all’ombra della Lanterna sarà l’occasione imprescindibile per regalarsi incontri ravvicinati con i tanti ’homo faber’ che nel Belpaese firmano estetica e anima delle più prestigiose e osannate imbarcazioni tricolori.

E non fa specie che il loro modo di dare forma alle cose ispirandosi al ’Bello e Ben fatto’ riveli un’ostinazione e una passione ammirevoli se non addirittura eroiche in un mondo che notoriamente ama produrre in serie o creare ad arte mode e tendenze effimere. Una sapienza che anche quest’anno verrà celebrata in occasione di un apposito ’Design Innovation Award’, lo stesso che dal 2020 seleziona e valorizza i progetti presentati da designer noti o emergenti premiando il loro modo di lavorare gli oggetti, di modulare le superfici, di percorrere i contorni, di curare i dettagli.

E di dare forma e vita a scafi che rispondano alle nuove sensibilità di chi oggi ama andare per mare: linee d’acqua e allestimenti smart, materiali sempre più leggeri e a basso impatto ambientale, largo utilizzo di resine vegetali, curve morbide che ispirano calma e serenità, spazi tattili, avveniristici e modulari capaci di garantire privacy ma senza inibire la convivialità. Insomma, soluzioni che tengono conto dell’intero ciclo di vita della barca ma anche della sua eleganza, della sua estetica, della sostenibilità.

Forse anche di un bisogno di ritorno alla tradizione marinaresca che sembra farsi largo negli ultimi anni, come segnala Matteo Picchio, architetto, yacht designer e irriducibile appassionato dell’andar per mare. Una cosa è certa: quello della haute couture è un tema sdoganato e tra i più fascinoso della nautica, non a caso diventato strategico per la comunicazione e lo story telling della stessa Confindustria Nautica che ha promosso l’iniziativa con il Salone Nautico Internazionale a Genova. Con tanto di numeri a certificarne il successo: 40 progetti candidati inizialmente (nel 2020) fino agli oltre 90 negli anni più recenti, a conferma dell’elevato interesse delle aziende verso l’innovazione, la sostenibilità e, appunto, il design. Se questo è vero, non sarà certo l’edizione 2025 a ridimensionare una voce – quella del ’fare e fare bene’ – fondamentale del Made in Italy nel settore del diporto. Sesta puntata, dunque, del Design Innovation Award.

Con tanto di giuria a custodirne la reputazione, presieduta da un nome di peso come quello di Walter De Silva (Compasso d’Oro nel 2011) e composta da figure di spicco nei campi della nautica, del design e della cultura, per assicurare una selezione rigorosa, imparziale e di alto profilo. E con tanto di cerimonia calendarizzata nella giornata del 19 settembre nel suggestivo scenario di Palazzo Ducale, appuntamento salutato con giusta enfasi dal presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti ("Una piattaforma autorevole dove si incrociano visioni, linguaggi e tecnologie che plasmeranno il settore negli anni a venire") ma anche dal direttore generale, Marina Stella ("Premia chi ha il coraggio di innovare, chi accetta la sfida della sostenibilità e della transizione digitale e chi progetta guardando al futuro").

Un riconoscimento argomentato. E opportunamente organizzato attraverso categorie e filtri per stabilire una gerarchia attendibile in termine di talento e originalità: dai natanti a vela, a motore o pneumatici fino a 10 metri alle imbarcazioni a vela inferiori o superiori ai 14 metri, dalle imbarcazioni di taglia media ai superyacht, dai maxi RIB ai multiscafi. Senza scordare gli accessori e gli equipaggiamenti, l’elettronica e il software a bordo. E prevendendo anche tre Premi Speciali dedicati all’innovazione, alla carriera e al talento.

Sullo sfondo, l’ambizione implicita: dare visibilità a esperienze imprenditoriali che si rivelino attente e puntuali nell’immaginare imbarcazioni dal design lungimirante. E consegnare al mondo del diportismo, ai buyer, agli armatori e ai nuovi naviganti, l’immagine più autentica del Boat Show genovese: quella di presidio della ’grande bellezza’.