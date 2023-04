Batterie avveniristiche e ricariche ultraveloci per il super-Suv EV9

EV9 è il grande Suv a batteria che traccia il futuro, per forma e tecnologia, del marchio coreano Kia. Nasce sulla piattaforma elettrica E-GMP del Gruppo, come la Car of the Year 2022 EV6, ma con dimensioni importanti: 5,01 metri di lunghezza, 1,98 m di larghezza, 1,76 di altezza. Offre un passo di 3,10 metri, utile a 3 file di sedili, configurabile a sei o sette posti.

La seconda fila, se scelta di tipo Relaxation, permette di sdraiarsi contemporaneamente mentre si è in sosta per la ricarica. L’accessorio delle due poltrone girevoli permette, sempre alla seconda fila, di ruotare di 180 gradi per poter conversare con i passeggeri della terza.

Dotato, in alcuni mercati specifici, dello Highway Driving Pilot, che raggiunge il livello 3 di guida autonoma, ha disponibili molti sistemi di bordo aggiornabili via etere. Dispone di una grande batteria dalla capacità di 99,8 kWh, disponibile sia sulla versione a trazione posteriore sia su quella a trazione integrale. La prima è spinta da un motore elettrico che eroga 204 cavalli e 240 Nm di coppia, capace di garantire un’accelerazione da zero a 100 kmh in 9,4 secondi.

La seconda, con due propulsori, eroga una potenza di sistema di 385 cavalli e una coppia di 600 Nm, con un boost (optional acquistabile come altre funzioni tramite il Kia Connect Store) che arriva fino a 700 Nm (0-100 in 5”3).

f.f.