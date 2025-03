La batteria è una delle parti fondamentali di un’auto poiché fornisce gran parte dell’energia necessaria al suo funzionamento. Prendersene cura è essenziale per evitare guasti improvvisi, risparmiare denaro e prolungarne la durata. Guidare regolarmente, effettuare manutenzioni preventive, evitare consumi inutili di energia e proteggerla dalle temperature estreme sono aspetti fondamentali per garantirne un rendimento ottimale nel tempo. Gli esperti di Parclick, l’app leader in Europa per la prenotazione di parcheggi, forniscono alcuni consigli per allungarne la vita utile. Il primo è cercare di guidare almeno una volta alla settimana per permettere all’alternatore di ricaricare la batteria.

Secondo, premere la frizione all’accensione. Terzo, spegnere correttamente il motore e assicurarsi che tutti i sistemi elettrici siano spenti, come luci, radio, aria condizionata e riscaldamento. Inoltre, è importante evitare consumi inutili di energia, ad esempio utilizzando il caricabatterie del telefono con il motore spento. Quarto, effettuare manutenzioni e controlli periodici verificando periodicamente il voltaggio della batteria. Quinto, evitare temperature estreme tra i peggiori nemici delle batterie; sia il caldo eccessivo che il freddo intenso possono ridurre significativamente la loro durata.

Per questo motivo, parcheggiare l’auto in un garage aiuta a mantenere stabile la temperatura del veicolo durante tutto l’anno. Sesto, evitare scariche profonde. Non lasciare le luci accese per lunghi periodi a motore spento, perché le scariche profonde possono danneggiare la batteria e ridurne la durata. Infine, se l’auto non viene usata per un lungo periodo, è consigliabile scollegare la batteria. In questo modo, la sua durata sarà notevolmente prolungata, poiché mentre i morsetti sono collegati, continua a circolare energia.