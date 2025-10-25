Barriere stradali da aggiornare per i veicoli di oggi

Le barriere stradali di sicurezza oggi in esercizio sulle nostre strade sono state progettate negli anni ’90, quando le auto pesavano in media circa 1.200 chili. Oggi Suv e veicoli elettrici superano spesso i 1.800 chili, ma il quadro normativo resta fermo all’ultima revisione delle norme sulle barriere che risale al Decreto Ministeriale 223 del 1992. In caso di urto con SUV o auto elettriche, dunque, la capacità di contenimento delle barriere può risultare gravemente compromessa.

A fine 2024, Ansfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, ha emesso una circolare diretta a Anas, Regioni, Province e Comuni per avviare il censimento delle barriere stradali e definire le priorità di intervento, in linea con le linee guida del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che fissano scadenze fino al 2026.

Le barriere che oggi troviamo sulle strade sono state pensate per veicoli molto più leggeri. Di fatto, tutto è stato aggiornato, dai motori all’elettronica, ma non queste strutture che salvano vite quando la tecnologia non basta. Le normative in vigore da più di trent’anni non sono state adeguate ai cambiamenti avvenuti nel traffico delle strade europee né alle prestazioni e alle caratteristiche dei veicoli moderni.

"Nel panorama europeo – dice Ottavia Calamani, Ceo di Aisico, da oltre 30 anni leader nella certificazione e sperimentazione di sistemi di sicurezza stradale e infrastrutturale – l’Italia sta giocando un ruolo sempre più attivo, insieme a Belgio e Spagna, grazie alla qualità dei test, alla sostenibilità dei materiali e all’integrazione tra competenza tecnica e innovazione. Tuttavia, a livello continentale è urgente un aggiornamento del quadro normativo, perché le norme oggi in vigore non rispecchiano più l’evoluzione del mondo dell’automotive".

Le barriere inadeguate o usurate non sono un’eccezione, e le norme attuali non obbligano alla loro sostituzione, creando un vuoto normativo che espone gestori e automobilisti a rischi concreti. Secondo i dati dell’Istat, nel 2023 sono stati 3.039 i morti in incidenti stradali in Italia, 224.634 i feriti (+0,5% rispetto all’anno precedente) e 166.525 gli incidenti stradali (+0,4%) registrati. Un dato che conferma quanto sia urgente agire.