Baglietto lancia l’Instant . Ecco il primo ’Dom’ ibrido

L’Instant ha aperto la lunga stagione dei vari in casa Baglietto. Saranno otto le nuove imbarcazioni che quest’anno toccheranno acqua per la prima volta. Disegnato da Stefano Vafiadis per gli esterni e da Leonardo Santi per gli interni, lo scafo è il primo DOM (nome del modello ndr) con propulsione ibrida di tipo interposto. Il nuovo sistema propulsivo recentemente introdotto dal cantiere spezzino, i cui componenti sono certificati dal Lloyd’s Register.

Il sistema è composto da un motore endotermico diesel e da un’unità ibrida ultracompatta dotata di motore elettrico interposto tra motore principale e riduttore. I 2 motori diesel principali Caterpillar C32 ACERT, sono compatibili con biocarburanti rinnovabili HVO, in grado di abbattere le emissioni di CO2eq fino al 90%. La macchina elettrica svolge un doppio ruolo: funge da motore di propulsione in modalità elettrica, per una navigazione silenziosa nel pieno comfort e come generatore d’asse, per ottimizzare al massimo i consumi durante lunghe traversate, permettendo il risparmio di ore d’uso dei tradizionali gruppi elettrogeni diesel. Inoltre l’utilizzo di batterie di ultimissima generazione ad elevata densità energetica consentono allo yacht in modalità full electric una permanenza all’ancora fino a 9 ore in completo silenzio e a zero emissioni.

L’attenzione a un approccio sostenibile è un vero e proprio filo conduttore per questa imbarcazione, mantenuto non soltanto nella scelta della propulsione, ma anche nella definizione dei materiali scelti per gli interni. Gli ambienti de DOM133 L’Instant sono caratterizzati da un’eleganza sobria e calda, esaltata dall’utilizzo di legni di eucalipto chiaro e noce, che creano un raffinato contrasto. L’imbarcazione può raggiungere la velocità massima di 17 nodi in modalità diesel ed arrivare quasi a 10 nodi nella modalità full electric.