AutoConnexa e Segugio. Polizze auto più flessibili grazie alla tecnologia

AutoConnexa, la startup InsurTech italiana che sta ridefinendo il panorama delle assicurazioni auto, approda nel mondo dei compratori grazie alla partnership con il portale segugio.it. In un mercato sempre più competitivo, dove i clienti chiedono trasparenza, AutoConnexa emerge come leader del settore grazie alla sua tecnologia, pensata per offrire polizze auto dinamiche e flessibili.

AutoConnexa, grazie a un dispositivo e un’app, raccoglie dati sullo stile di guida degli automobilisti, integrandoli con elementi di gamification che premiano i comportamenti virtuosi. Un algoritmo innovativo trasforma le informazioni in premi assicurativi, offrendo ai clienti un’esperienza migliorata e incentivando una guida più sicura. Questa tecnologia ha permesso all’azienda di vincere il prestigioso premio Excellence in Service Innovation AI. "Nonostante le auto siano sempre più connesse, le compagnie assicurative non riescono a sfruttare il potenziale dei dati per creare polizze personalizzate – spiega Robin Daina, Ceo di AutoConnexa –. Questo è un problema enorme che rappresenta, al contempo, una grande opportunità".

Oltre alla partnership distributiva con Segugio.it, AutoConnexa vanta collaborazioni con altri partner di spicco come Compass. Ha investito nel progetto anche, Jamie Brown, l’imprenditore che ha portato Direct Line in Italia. "Ho creduto in questo progetto da subito e ho visto Connexa crescere ed evolversi – dichiara Brown – a ritmi serratissimi. Robin ha messo insieme un’idea vincente a un team di grandissimo livello: tutto quello che serve per fare di Connexa un’azienda leader nel panorama assicurativo italiano, ma non solo".

Parole di soddisfazione arrivano anche da un altro nome di spicco del panorama assicurativo nazionale, Carlo Francesco Dettori, investitore e Ceo di Insurance Arena, che ha affermato: "Ho finanziato AutoConnexa fin dalle prime fasi perché ho sempre creduto nel valore del team e nella sua capacità di innovare un mercato complesso come quello delle RC auto. I risultati ottenuti fiora sono perfettamente in linea con questa scelta".

L’espansione del mercato InsurTech conferma il potenziale di AutoConnexa. Secondo l’Italian InsurTech Association, il 2024 sarà un anno record, con investimenti stimati in 50 milioni di euro, destinati a soluzioni basate su Intelligenza Artificiale, cifra che potrebbe crescere fino a 90 milioni nel 2025 e 140 milioni nel 2026. "Stiamo ridefinendo le regole del mercato assicurativo, con una visione chiara e un team esperto. La nostra missione è consolidare AutoConnexa come leader del settore, combinando tecnologia IoT, IA e un approccio orientato al cliente" conclude Diana.

Egidio Scala