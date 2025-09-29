Auto, voglia di rinascita fra Saloni, incentivi e sconti per i clienti

Giuseppe

Tassi

Nel mondo dell’auto c’è tanta voglia di rinascita. Per questo il Salone di Monaco (IAA) si è arricchito di presenze e proposte. Abbiamo scelto come emblema la nuova Renault Clio, una classica auto media di grande successo che imbocca una nuova stagione di vita con la sesta generazione. Un motore ibrido da 1000 km di autonomia, interni degni di un salotto e tecnologie all’avanguardia ne fanno un po’ la portabandiera del nuovo corso. Un’auto che guarda alle esigenze dei clienti (lungo range di percorrenza, comfort elevato, aiuti alla guida di facile utilizzo) e tiene conto delle loro richieste.

Con un -3,7% di vendite nei primi otto mesi del 2025 il mercato dell’auto ha bisogno di buone notizie. E queste vengono anche dai nuovi incentivi per vetture elettriche, che saranno attivi dal 15 ottobre. Nell’inchiesta che trovate all’interno raccontiamo in dettaglio come ottenere i 9 o 11mila euro di bonus, ma facciamo anche il punto sul mercato dell’usato e sui diversi tipi di ibrido. Tutto concorre a inseguire un rilancio del prodotto auto non più rinviabile. Dribblando paure, perplessità, falsi miti e normative cervellotiche, si può arrivare a un risultato importante.

Specie se le case costruttrici collaboreranno con incentivi per rendere più accessibile il prezzo dell’auto di ogni motorizzazione. Un processo in corso perché mai come ora tutti hanno percepito i segnali di allarme che vengono dal mercato. E dentro l’universo a motore anche i Saloni mettono la loro pietra angolare: dopo Monaco si annuncia la rassegna di Auto d’epoca di cui Bologna è nuova capitale (23-26 ottobre), mentre Torino, proprio in questi giorni, invade strade e piazze col suo Salone a cielo aperto.