Auto a noleggio. L’identikit di Moveo. Mercato in crescita

Tra privati e aziende il noleggio è sempre più diffuso, a testimoniare sono i dati Unrae che registrano una crescita del 33% in un solo anno anno. I Suv dominano il mercato, con una quota di contratti a lungo termine del 55%. Tra le berline, sono quelle del segmento B a farla da padrona, con un 11,7% di preferenze, soprattutto nel noleggio breve. Nonostante tale espansione, integrare il servizio di noleggio all’interno del proprio business risulta essere una sfida complessa per molteplici realtà dell’automotive.

Moveo Group ha realizzato un identikit di chi sceglie la formula del noleggio tracciando nuove tendenze nel mercato: clienti che scelgono le opzioni all inclusive così da evitare spese impreviste; aziende e professionisti che puntano a liquidità e flessibilità e infine privati che desiderano testare auto green o accedere a veicoli di fascia superiore. L’azienda, fondata a Mantova, nasce con l’intenzione di semplificare l’accesso al noleggio per concessionari e operatori del settore con una piattaforma digitale avanzata e servizi innovativi, come la Moveo Academy.

Un programma formativo, strutturato in webinar settimanali e aggiornamenti specifici per offrire agli operatori la possibilità di apprendere direttamente da esperti del settore. A oggi ha formato trecento specialisti. La società offre anche il servizio MoveoGarage, una soluzione per la gestione e la vendita dell’usato di chi decide di passare al noleggio a lungo termine, completando così l’intero ciclo di mobilità per i clienti. "Sono sempre più privati e piccole imprese a ricercare il noleggio, affermano Stefano e Davide Benedetti (in foto), fondatori di Moveo–. Tuttavia, fino ad oggi, questi operatori non hanno potuto integrare il noleggio a lungo termine per mancanza di strumenti facilitanti. Moveo offre una soluzione ’chiavi in mano’".