Austral migliora il comfort. Al vertice c’è il Full-hybrid

Renault Austral evolve in profondità, proponendo con un’identità più chiara, moderna e in linea con i recenti modelli di punta della casa, come Rafale ed Espace.

Il restyling coinvolge il frontale e il posteriore, ora caratterizzati da una nuova firma luminosa, linee più tese e superfici pulite. Le fiancate sono arricchite da elementi nero lucido che aggiungono dinamismo e contrasto.

L’abitacolo segue la stessa filosofia: i sedili anteriori sono stati ridisegnati per migliorare il supporto e il comfort, mentre l’infotainment OpenR Link con Google integrato riceve aggiornamenti funzionali e grafici. Un’inedita telecamera sul montante sinistro riconosce il conducente all’apertura della portiera, attivando in automatico le impostazioni personalizzate. Silenziosità e comfort acustico migliorano grazie a interventi su vetri e materiali fonoassorbenti.

La Renault Austral MY25 propone due varianti di motorizzazione. La mild hybrid da 160 CV con cambio automatico offre una soluzione equilibrata per chi cerca efficienza e semplicità. Il vero cuore tecnologico, però, è rappresentato dalla versione E-Tech Full Hybrid da 200 CV. Il sistema combina un motore 1.2 turbo benzina a tre cilindri con due unità elettriche: la principale da 68 CV per la trazione e una secondaria che assiste l’avviamento e gestisce i regimi ottimali.

Il cambio automatico multimodale, con quattro rapporti per il termico e due per l’elettrico, è stato ottimizzato per assicurare transizioni fluide. La batteria a 400V si ricarica, garantendo una marcia silenziosa e reattività, soprattutto in ambito urbano. L’assetto rivisitato e i nuovi pneumatici restituiscono una guida precisa, sicura e sempre controllata anche su tracciati più tortuosi.

L’Austral è pensato per la vita quotidiana, grazie a un abitacolo modulare e generoso. Il divano posteriore scorrevole su 16 cm consente di ottimizzare lo spazio per passeggeri o bagagli, mentre il volume del vano di carico spazia da 527 a 1.736 litri.

La versione full hybrid eccelle anche per efficienza: con una media di 18,5 km/l e un serbatoio da 55 litri, si raggiungono i 1.000 km di autonomia, un dato eccezionale per un SUV da 200 cavalli. Il sistema MULTI-SENSE consente una personalizzazione profonda di comportamento dinamico e atmosfera di bordo, mentre il telaio 4Control a quattro ruote sterzanti garantisce maneggevolezza nei centri urbani e stabilità nei percorsi veloci.

Austral arriva in Italia con tre allestimenti: evolution, techno ed esprit Alpine. Si parte da 35.600 euro per la mild hybrid e da 38.600 per la full hybrid.