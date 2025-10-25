Audi Q3. Ecco il Suv campione di intelligenza

di Giuseppe Tassi

Se c’è un’auto centrale nelle strategie di mercato Audi, questa è certamente Q3. Suv medio con qualità premium, è dal 2011 il modello più venduto del marchio del Quattro anelli: due milioni di unità prodotte fino a oggi e 115 mila vetture collocate in Italia. È il gioiellino della gamma Q, che con i suoi undici modelli vale da sola il 50% del mix di vendite Audi. La terza generazione di Q3 sceglie Palermo per il suo debutto italiano. E il magnifico Molo Trapezoidale diventa lo scenario avanguardistico di rigenerazione urbana per rivelare la sagoma filante della Q3 Sportback, alla sua prima apparizione nel nostro Paese.

Anche Q3, sorellina della Sportback e oggetto della nostra prova su strada, lancia la sfida dell’innovazione con evidenti modifiche nel design, nelle tecnologie di bordo , nei dispositivi di sicurezza. Il Suv tedesco diventa più lungo (4,53 cm cioè 4,7 in più del modello precedente) e assume un’impronta più solida e sportiva. La grande griglia anteriore, il baricentro basso (-1,5 cm) , i paraurti ridisegnati, lo scarico sportivo offrono un look muscolare e inedito.

Ma anche nell’abitacolo le novità sono importanti. L’uso di un nuovo materiale tattile, il softwrap, crea un effetto morbido e avvolgente. E il palcoscenico digitale, che comprende quadro comandi e touch di navigazione, diviene ancora più essenziale perché alcuni comandi tattili, comprese le luci, vengono concentrati sul volante e sulla barra che lo sostiene. Cambia l’interfaccia grafica, che ora ha icone a fondo chiaro e quadro strumenti personalizzabile.

Ma il nuovo Q3 è soprattutto un’auto intelligente. Grazie al sistema Android Automotive OS e all’impiego dell’assistente vocale apprende i gusti e le preferenze del guidatore e li seleziona. Anche i fanali si attivano e disattivano, convogliano fasci di luce sulla corsia laterale durante il sorpasso. Nel corposo capitolo dell’assistenza alla guida spicca l’Emergency Assist 2.0, che in caso di malore del conducente è in grado di spostare la vettura nella corsia di emergenza, di arrestarla e di attivare il segnale di soccorso.

La gamma motori è ampia e può soddisfare ogni tipo di cliente. Al top c’è l’ e-Hybrid, un plug-in da 272 cv con un nuovo benzina 1.5 abbinato a un motore elettrico a elevata densità di potenza con batteria ad alta tensione da 25,7 kW, che garantisce un range di 119 km in solo elettrico. Anche la ricarica dal 10 all ‘80% si compie nel tempo record di 30 minuti. Le alternative al Phev sono il mild-hybrid da 150 cv sempre alimentato dal benzina 1.5 e poi le versioni termiche: due benzina 2.0 da 204 o 265 cv e un Diesel TDI 2.0 da 150 cv.

Il test drive con Q3 mild-hybrid, fasciato dal nuovo colore verde salvia, conferma la qualità della proposta Audi. Interni comodi e morbidi, comandi funzionali con la piccola eccezione del tergicristalli che si aziona con un tastino laterale a pressione difficile da localizzare. Molto efficace il sistema delle icone che rimandano alle modalità di uno smartphone. Il cambio automatico detta i ritmi di guida ma dà spesso la sensazione di rincorrere in modo un po’ laborioso l’innesto delle marce via via più alte. Un impaccio che diventa meno evidente nella modalità dynamic. In attesa del plug-in da 272 cv, convince il Diesel che assicura una coppia pronta e grande agilità di gestione nei cambi di velocità. Anche la rumorosità è limitata e la maneggevolezza sempre al top.

La nuova Q3 sarà disponibile da fine ottobre nelle concessionarie con prezzi che partono da 42.500 euro per la versione mild-hybrid da 150 cv, 1300 euro in meno del modello precedente anche in presenza di nuovi supporti tecnologici da segmento superiore. La Q3 e-Hybrid alla spina costerà 49.800 euro. Quanto alla Sportback, arriverà a fine anno con un prezzo d’ingresso di 44.500 euro.