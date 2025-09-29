Audi Concept C. Prove tecniche di una nuova TT

di Gianluca Sepe

Il nuovo corso stilistico dei Quattro Anelli. Da Milano a Ingolstadt passando per Monaco. Dopo il debutto in anteprima mondiale sotto la Madonnina, Audi Concept C si è mostrata ad IAA Mobility. Molto più di una semplice concept car, un manifesto che mostra gli stilemi che il brand utilizzerà sui prossimi modelli e l’anticipazione di una vettura che avrà tanto in comune con questo prototipo e che toccherà l’asfalto nel 2027. Concept C è una roadster, per la precisione di una targa con tetto rigido, che ricorda nella linea di spalla ben marcata anche la TT.

Al frontale gli elementi più caratterizzanti come i nuovi gruppi ottici a quattro elementi orizzontali e la griglia molto verticale, chiaro richiamo all’heritage e in particolare alla Auto Union Type C del 1936 e anche alla Audi A6 del 2004. Quest’ultima frutto della matita di Walter de Silva, italiano che cambiò lo stile dei Quattro Anelli, com’è italiano Massimo Frascella, nuovo Chief Creative Officer di Ingolstadt e padre di Audi Concept C. Essenzialità, minimalismo ma anche grande cura materica: la livrea in color Titanium e realizzata in alluminio offre un gioco di luci che enfatizza le proporzioni della vettura.

L’alluminio ritorna nell’abitacolo rivestito con neoprene e tessuto in tela. 600 km. Questa la distanza tra Wolfsburg e Monaco e qui che Volkswagen ha scelto ancora una volta di mostrare novità importanti per il suo futuro. Come la ID.Polo, la futura generazione elettrica della compatta che proprio quest’anno compie 50 anni.

Sul mercato nel 2026, in occasione della kermesse tedesca è stata affiancata anche dalla nuova ID.Polo GTI, versione più sportiva della piccola di VW. Rimanendo sempre in tema Volkswagen, tra le novità più importanti mostrate ad IAA Mobility, c’è anche ID.Cross, concept che anticipa di fatto una futura generazione di T-Cross elettrica. Lunga 4,15 metri è caratterizzata da linee pulite e da un frontale espressivo con fari a LED Matrix IQ.Light in 3D.

Tanto lo spazio a bordo, con un bagagliaio da 450 litri e 25 litri aggiuntivi di frunk. La plancia è dotata di due schemi, cruscotto da 11’’ e touch screen da 13’’. Basata sulla piattaforma MEB+, ha una powertrain da 155 kW, 211 CV e un’autonomia di 420 km. Del Gruppo VW fa parte anche Cupra che con Tindaya mostra l’evoluzione del linguaggio stilistico del brand, con linee tese e molto sportive che poggiano su ruote da 23’’. Le forme sono quelle di una SUV coupé, con doppio spoiler in coda. In abitacolo sedute avvolgenti sospese e al centro il Gioiello, una sorta di diamante in grado di cambiare suoni e luci in abitacolo.

Dal canto suo BYD ha scelto la kermesse per mostrare in anteprima europea la Seal 6 DM-i Touring, station wagon da 4,84 metri di lunghezza e powertrain Super Hybrid con potenza da 183 o 212 CV e batteria da 10,08 o 19 kWh per un’autonomia combinata fino a 1.350 km. Il Salone di Monaco è stata anche l’occasione per il Genesis per mostrare diverse novità: in arrivo anche in Italia, il brand premium coreano ha svelato il restyling di GV60, SUV elettrico da 229 o 490 CV e batteria da 84 kWh per un’autonomia fino a 517 km.