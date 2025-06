Audi A5 e-hybrid alza l’asticella. La qualità è al top

di Francesco Forni

Audi A5 e-hybrid alza l’asticella nel segmento delle plug-in premium. Prima vettura alla spina a sfruttare la piattaforma modulare PPC, la nuova A5 – disponibile sia in variante berlina che Avant – affianca alla raffinatezza tipica del Marchio un’inedita efficienza elettrificata.

Il powertrain combina un 2.0 TFSI a ciclo Miller con un motore elettrico sincrono a magneti permanenti. Le versioni proposte sono due: 299 CV e 450 Nm, oppure 367 CV e 500 Nm, con trazione integrale quattro ultra e cambio S tronic a 7 rapporti. Le prestazioni parlano chiaro: 0-100 km/h in 5,9 secondi e 5,1 per la più potente. La velocità massima è autolimitata a 250 km/h, mentre in modalità EV si toccano i 140 km/h.

La batteria da 20,7 kWh netti è stata rivista, con una chimica ottimizzata. L’autonomia in modalità 100% elettrica raggiunge i 105 km nel ciclo WLTP, mentre la ricarica in AC fino a 11 kW consente il pieno in circa 2,5 ore. Non è disponibile la ricarica in corrente continua.

La gestione energetica è uno dei punti di forza: è possibile scegliere tra guida completamente elettrica o ibrida intelligente, con modalità come Battery Hold e Battery Charge. In quest’ultima, la ricarica della batteria avviene tramite il motore termico, con un recupero dell’1% ogni 1-1,5 km a velocità superiori ai 65 km/h.

Dal punto di vista dinamico, la A5 e-hybrid beneficia di una scocca rigida, sospensioni multilink a 5 bracci e ammortizzatori adattivi. La trazione integrale quattro ultra attiva il retrotreno solo quando serve, garantendo stabilità e trazione ottimale. Su percorsi misti si comporta con compostezza e reattività, nonostante i 2.000 kg di massa. In modalità ibrida, con 50 litri di carburante e batteria carica, si possono coprire oltre 800 km.

Gli allestimenti spaziano da Business a S line edition, con prezzi da 64.300 euro per la berlina e 66.700 euro per la Avant.

La A3 allstreet TFSI e è il crossover compatto plug-in che colma il divario tra le berline e la gamma SUV Q. L’assetto rialzato di 30 mm, lo stile off-road e le sospensioni dedicate offrono accessibilità e comfort, mantenendo una forte identità urbana.

Sotto il cofano pulsa un sistema ibrido con un motore 1.5 e un’unità elettrica, per 204 CV e 350 Nm. Il cambio S tronic a 6 rapporti e la batteria da 19,7 kWh consentono un’autonomia in EV di 138 km.

La ricarica in DC fino a 50 kW porta la batteria dal 10 all’80% in meno di 30 minuti, mentre la ricarica AC a 11 kW si completa in 2,5 ore. Il sistema Audi charging offre accesso a oltre 890.000 punti di ricarica in Europa.

Le prestazioni sono brillanti: 0-100 km/h in 7,4 secondi, velocità massima di 225 km/h. La dinamica di guida è equilibrata, grazie a una distribuzione dei pesi 55/45 e alla batteria integrata nel pianale. L’autonomia complessiva, in modalità ibrida e con 45 litri di serbatoio, può sfiorare i 1.000 km.

La dotazione di serie è completa: Audi virtual cockpit plus, MMI plus, Audi sound system da 180 Watt, ricarica wireless, telecamera per la retromarcia e numerosi ADAS. Il prezzo parte da 50.900 euro.