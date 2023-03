Attraversamento pedoni Sottoscritto l’accordo

È stato sottoscritto anche a Bologna il protocollo d’intesa per l’avvio del progetto ’Ruote ferme, pedoni salvi’ ideato dall’AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada Onlus. Bologna diventa così la settima città d’Italia ad accogliere un progetto per imputati, indagati, condannati affidati all’AFVS e in carico all’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna. Questi soggetti formati dalla polizia locale diventeranno ’assistenti pedonali’ a presidio degli attraversamenti pedonali.