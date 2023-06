Athlon & Electrip Per driver e clienti ricarica e manutenzione

Athlon Italy, fornitore di noleggio a lungo termine e fleet management, parte di Mercedes-Benz Mobility AG, e Electrip Global Limited, joint venture di Zorlu Enerji e Wren House Infrastructure LP (WH) - il cui brand ’Electric’ è un CPO (Charging Point Operator) - stringono una partnership per facilitare la mobilità elettrica di driver e clienti.

In particolare, Electrip per Athlon si occuperà di fornire soluzioni di ricarica elettrica per uso individuale o aziendale, nonché di manutenzione e assistenza per arrivare, in futuro, anche all’erogazione dell’energia.

A partire da maggio, nel canone di noleggio per veicoli ibridi ed elettrici sarà inclusa una wallbox per la ricarica domestica che al termine del contratto resterà di proprietà dell’utilizzatore. In Electrip Athlon ha ravvisato un partner in grado di fornire soluzioni tecnologicamente avanzate con la garanzia di un Customer Service che può assicurare interventi tempestivi e puntuali su tutta la rete di punti di ricarica.

Dice Alessandra Agostini, Marketing & Sales Operation Manager di Athlon Italy: "Abbiamo trovato in Electrip un partner in grado di fornirci non solo soluzioni tecnologicamente avanzate ma anche di garantire un eccellente Customer Service grazie a un team dedicato estremamente competente, che confidiamo potrà assicurare interventi tempestivi e puntuali su tutta la rete di punti di ricarica, nelle soluzioni domestiche così come presso le aziende che vorranno dotarsi di colonnine nelle loro sedi".

Le fa eco Federico Caracciolo, Managing Director e Chief Commercial Officer di Athlon Italy: "La wallbox Electrip che includeremo nei nostri canoni di noleggio letteralmente ’porta a casa’ dei nostri clienti la transizione elettrica, che alle scelte strategiche deve far seguire nuove abitudini, di facile adozione da parte dei driver. È un’operazione coerente all’obiettivo dichiarato dal Gruppo di voler raggiungere il 50% della flotta a motorizzazione elettrica entro il 2025".