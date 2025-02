Arriva Volvo EX90. L’ammiraglia elettrica viaggia già nel futuro

di Giuseppe TassiL’ammiraglia Volvo raddoppia. Dopo l’aggiornamento della XC90, con nuovi contenuti tecnologici, ecco l’arrivo sul mercato italiano della EX90. La versione elettrica e sostenibile del superSuv è a 7 posti come la sorella ibrida. Ma nasce su una piattaforma specifica e si propone come una vera e propria auto del futuro. Il design esterno richiama quello della XC90 con il muso allungato a dare slancio a questo modello lungo oltre 5 metri e con un peso di 2,8 tonnellate. La calandra è chiusa, come è proprio delle auto elettriche, i fari a forma di martello di Thor sono sottili e allungati e conferiscono un’ impronta più aggressiva alla vettura.

EX 90 non ha pulsanti di avvio perché riconosce il guidatore dalla chiave elettronica, che va posta su un sostegno di ricarica, o dal cellulare debitamente configurato. Punto di forza di questo avveniristico superSuv sono le tecnologie di sicurezza e di ausilio alla guida. Gli Adas infatti assicurano un monitoraggio costante: i loro ’occhi’ sono 5 radar, 8 telecamere, 16 sensori a ultrasuoni e perfino un ’lidar’ posto in una nicchia sopra il tetto della vettura. Si tratta di un radar a base laser che “vede” fino a 250 metri di distanza, intercettando anche gli ostacoli più piccoli. I sensori interni monitorano anche la risposta del conducente alle sollecitazioni di guida e in caso di malori gravi del guidatore la vettura è in grado di fermarsi da sola e attivare i soccorsi.

Nella prova su strada fra Bologna e Cervia, con tratti misti e percorsi autostradali, EX90 conferma la qualità dei suoi aiuti alla guida. Oggetto della nostra prova è la Twin Motor da 408 cv che conferma le sue qualità di grande viaggiatrice. Perfetta e silenziosa sul passo in autostrada, se la cava benissimo, a dispetto della mole imponente, anche nei percorsi misti. Il rollio è ben contenuto dalla qualità delle sospensioni, lo sterzo sempre molto preciso e diretto. Notevoli le accelerazioni (0-100 in 5,9 secondi ) e la velocità massima di 180 km/h si raggiunge con un soffice equilibrio da tappeto volante. I prezzi sono in linea con quelli della sorella XC90, una prerogativa di Volvo per lasciare sl cliente la facoltà di scelta. Si parte dagli 85.250 euro della Single Motor per salire ai 91.150 della Twin Motor fino ai 107.250 della Performance.