Arriva la Ro-Pax Polaris costruita in Cina

GNV, compagnia di traghetti del Gruppo MSC, ha celebrato la consegna di GNV Polaris, la prima di quattro nuove unità Ro-Pax che entreranno a far parte della flotta entro il 2026. La nave lascerà presto il cantiere in Cina per raggiungere l’Italia, dove verranno eseguiti ulteriori allestimenti prima di entrare in servizio entro gennaio 2025.

Grazie alle sue caratteristiche tecniche, Polaris potenzierà il network della compagnia, garantendo più flessibilità operativa e una gestione più efficiente dei picchi stagionali, con particolare attenzione alle tratte verso Sicilia e Sardegna.

Un passo importante nel piano rinnovamento della flotta, che prevede l’ampliamento con nuove unità e il restyling delle navi in servizio, oltre alla graduale dismissione delle unità meno performanti. Alla cerimonia marittima, nota come Delivery, hanno preso parte i principali rappresentanti del cantiere navale Guangzhou Shipyard International (GSI) e una delegazione di esponenti del Gruppo MSC e di GNV. La prima delle quattro nuove unità ro-pax avrà una stazza lorda di circa 46.000 tonnellate, una lunghezza di 218 metri, una larghezza di 29,60 metri e potrà raggiungere una velocità massima di 25 nodi.