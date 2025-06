Arriva Inster Cross. Il baby fuoristrada è solo a batteria

di Gianluca Sepe

Compatta, versatile e con un look spiccatamente outdoor. Questi gli ingredienti che contraddistinguono Hyundai Inster Cross, declinazione da piccolo fuoristrada del city SUV elettrico del marchio coreano. Una vettura pensata per muoversi agilmente nel traffico cittadino ma anche per garantire quella libertà di utilizzo e quella capacità di adattamento tipicamente ricercate su un crossover di taglia più grande. Qui invece, in 3,84 metri, solo 2 cm in più rispetto alla Inster standard (a causa della presenza di paraurti specifici), c’è tutto lo spazio che occorre per conquistare la giungla urbana oppure trascorrere comodamente un week end fuoripista.

Nuova Hyundai Inster Cross si differenzia per alcuni elementi dedicati, come ad esempio i paraurti anteriori e posteriori che le conferiscono un aspetto più robusto ma anche minigonne specifiche che accentuano la vocazione outdoor. In questo caso i cerchi sono da 17’’ già di serie, con un design dedicato e ritroviamo anche le barre tetto portatutto già incluse.

Gli interni sono impreziositi da plastiche in grigio, tonalità che caratterizza anche gli altri rivestimenti e la plancia. A contrasto dettagli in lime, per impunture, sedute e alcuni elementi della consolle. Dietro al volante, un quadro strumenti digitale da 10,25’’, stesse dimensioni del touchscreen al centro della plancia che integra i servizi di connettività Bluelink con aggiornamenti OTA e controllo del veicolo da remoto ed è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Inster Cross include un ampio pacchetto di ADAS estremamente aggiornati.

La nuova Hyundai Inster Cross è disponibile solo con motore elettrico da 115 CV e batteria da 49 kWh, per un’autonomia complessiva di 360 km nel ciclo misto e fino a 491 km nel ciclo urbano. E’ compatibile con la ricarica rapida fino a 120 kW, per recuperare dal 10 all’80% del range di percorrenza in 30 minuti mentre di serie c’è il caricatore di bordo da 11 kW, per fare il pieno di energia in circa 4 ore e 30 minuti.

Inster Cross è una vettura versatile a 360°, a partire da interni modulari che offrono diverse soluzioni a dispetto delle forme compatte. La capacità di carico di 280 litri può passare facilmente a 351 litri facendo scorrere la panchetta posteriore in avanti fino a 16 cm mentre se si abbattono le sedute si ottengono 1.059 litri. Anche i sedili anteriori si possono reclinare completamente, offrendo una superficie piatta sulla quale ci si può addirittura stendere, magari proprio in occasione di una scampagnata.

La guida è fluida, confortevole e lo sterzo è leggero ma ben tarato. Ottimo anche l’assorbimento delle asperità del manto stradale. Risulta poi molto utile la possibilità di regolare la frenata rigenerativa, con i piccoli paddle al volante che consentono di scegliere tra tre livelli, arrivando fino alla guida ’one-pedal’, molto utile nella guida cittadina.

La gamma di Hyundai Inster Cross è molto semplice, con una sola versione disponibile già molto completa e un prezzo a partire da 29.650 euro. Grazie al finanziamento Hyundai Plus, la Cross è acquistabile anche con rate da 149 euro al mese per 35 mesi (TAN 4,95% TAEG 6,32%) a fronte di un anticipo di 9.150 euro.