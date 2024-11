Aqua e Luna. Navi di prima classe per i Caraibi

Norwegian Cruise Line (NCL) ha rivelato alcuni dettagli relativi alle nuove esperienze e agli spazi gaming ampliati che saranno disponibili a bordo delle navi sorelle Norwegian Aqua e Norwegian Luna, le prime due navi all’avanguardia Prima Plus Class che saranno lanciate rispettivamente nell’aprile del 2025 e del 2026. Le navi che saranno inaugurate offriranno la prima Aqua and Luna Game Zone della compagnia: un’esperienza di gioco e un’evoluzione del famoso Galaxy Pavilion e delle sale giochi di NCL. La struttura presenterà un’ampia gamma di giochi e attività in grado di soddisfare ogni tipo di ospite, tra cui esperienze di realtà virtuale come Space Racing e Beat Hero, dove gli ospiti ballano a ritmo del beat con due spade, oltre a un mix di giochi arcade retrò come Ms. Pac-Man, Donkey Kong.

Sulle navi Norwegian Aqua e Norwegian Luna sarà inoltre possibile godersi momenti di relax grazie a Mandara spa e l’area fitness. Gli ospiti possono rilassarsi all’interno della sauna all’argilla, un servizio che rivitalizza la pelle attraverso una pulizia disintossicante e una delicata esfoliazione, lasciando il corpo rinfrescato e radioso. Presente anche la sauna al carbone, la stanza del ghiaccio, la stanza del sale e la piscina salina galleggiante, che crea una sensazione di assenza di gravità per alleviare lo stress e fare il bagno con antiossidanti nutrienti.

Da aprile 2025, Norwegian Aqua navigherà per sette giorni seguendo itinerari caraibici partendo da Port Canaveral, Florida, effettuando scali nelle isole tropicali di Puerto Plata, Repubblica Dominicana. Dopo la stagione caraibica, la nave offrirà viaggi di cinque e sette giorni verso Bermuda salpando da New York City. Ad aprile 2026, Norwegian Luna darà il via alla sua stagione inaugurale ai Caraibi in partenza da Miami.