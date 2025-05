Aprilia Tuareg. Quando l’off road diventa per tutti

Dici Aprilia Tuareg e dici emozioni. Senza se e senza ma. Emozioni allo stato puro, sia nelle competizioni che portano il marchio di Noale al centro di sfide uniche, sia su strada, quando essere in sella a una Tuareg significa sentirsi al centro del mondo delle due ruote. In occasione dell’Eicma Riding Fest al Misano World Circuit è stata presentata ufficialmente la stagione 2025 del Team Aprilia Tuareg Racing. La presentazione è un’anticipazione del progetto off-road di Aprilia Racing, con la partecipazione dei piloti ufficiali, Jacopo Cerutti, Francesco Montanari e Marco Menichini, accompagnati dal Team Manager, Vittoriano Guareschi.

Nel 2024 le Aprilia Tuareg, sviluppate in collaborazione con GCorse dei fratelli Guareschi, hanno dominato la scena dei rally raid a livello nazionale e internazionale. Tra i successi spiccano il titolo nella classe G-1000 del Motorally, la vittoria nella classe M6 dell’Hellas Rally Raid e il trionfo alla Baja Aragón nella categoria pluricilindrica. A questi si aggiunge il successo storico nell’edizione 2025 dell’Africa Eco Race, celebrata a inizio anno, dove Jacopo Cerutti ha dominato conquistando il suo secondo titolo consecutivo in questo rally africano.

Questi risultati testimoniano l’eccezionale livello prestazionale delle Aprilia Tuareg Rally su ogni tipo di terreno, che anche per il 2025 si pongono l’obiettivo diconfermarsi ai vertici dei grandi rally raid. In particolare, i successi ottenuti rafforzano il progetto ’Back to Africa’ di Aprilia Racing che, a soli pochi anni dalla sua nascita, ha già raggiunto traguardi significativi grazie all’unione dell’esperienza maturata nelle competizioni mondiali e all’evoluzione tecnica sviluppata da Aprilia Racing. Il calendario 2025 prevede un programma ricco diappuntamenti.

Il Campionato Italiano Motorally è già iniziato ad aprile a Riotorto, dove Jacopo Cerutti ha dominato la classe G-1000 vincendo entrambe legiornate, mentre Marco Menichini ha conquistato la vittoria nell’ultima giornata nella classe GPX, riservata alle moto di serie. La novità di questa stagione sarà la partecipazione a due appuntamenti del campionato europeo, ovvero della TT European Rally Cup, prima all’Hellas Rally Raid in Grecia, che si svolgerà da domani (26 maggio) al 1 giugno e poi in Romania, dall’11 al 19 luglio. Questi eventi rappresentano tappe fondamentali nella preparazione verso l’obiettivo principale della stagione: l’attesissima Africa Eco Race, che quest’anno prenderà il via un mese dopo rispetto alla consueta programmazione, dal 24 gennaio al 7 febbraio 2026.

"Gli obiettivi per questo 2025 – dice Jacopo Cerutti – saranno cercare di incere ancora il Moto rally italiano, facendo sempre delle belle gare anche perquanto riguarda la classe assoluta e cercare di fare molto bene anche all’Europeo. Secondo me possiamo puntare a vincere anche lì. Oltre a questo, vogliamo prepararci al meglio per l’Africa Eco Race 2026".