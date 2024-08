Aprilia SR GT Replica lo scooter ’adventure’ che ti porta in MotoGp

In scooter con il pensiero alla pista. Sulle strade della città, con una livrea che sembra riportarti al Gp del Mugello o forse a Jerez de la Frontera. Aprilia SR GT Replica, lo scooter ’urban adventure’ di Aprilia proposto nell’allestimento più speciale e sportivo, è ora disponibile nella nuova versione 2024, con una rinnovata estetica ripresa direttamente dalle Aprilia RS-GP protagoniste dell’attuale campionato del Mondo MotoGP con Aleix Espargaró e Maverick Viñales. Le linee sportive di Aprilia SR GT assumono così una veste più grintosa, per trasformare il commuting cittadino e anche i percorsi su distanze più lunghe, alla portata di SR GT, in un’emozione unica.

La colorazione nero opaco di Aprilia SR GT Replica è arricchita dalle stesse grafiche, nelle tinte rosso e viola, che distinguono le raffinate carene della Aprilia RS-GP del team ufficiale Aprilia Racing, uno dei prototipi più curati e tecnologicamente all’avanguardia dell’intero schieramento MotoGP, e dal caratteristico logo Aprilia che percorre diagonalmente fiancata e tunnel centrale, per concludersi sulla parte anteriore della pedana. Anche quest’ultima, così come il maniglione passeggero, è rifinita in nero opaco.

Esattamente come sulle MotoGP che nascono nel reparto corse di Noale i cerchi ruota sono verniciati in nero e su quello anteriore spicca il dettaglio rosso a contrasto sul canale. L’allestimento prevede anche pneumatici con battistrada stradale dal disegno sportivo, al posto delle ’all terrain’ lievemente tassellate che caratterizzano le altre versioni, Aprilia SR GT e SR GT Sport. I loghi degli sponsor del team Aprilia Racing rendono Aprilia SR GT Replica 2024 ancora più vicino alle RS-GP che competono sui circuiti di tutto il mondo, mentre a corredo sono forniti anche i numeri di gara dei piloti Espargaró e Viñales.

Ri.Ga.