Angolo cieco. Londra lancia una normativa per la sicurezza

DVS è una normativa introdotta nella città di Londra per migliorare la visibilità diretta dei conducenti di veicoli pesanti, riducendo così il rischio di collisioni con pedoni, ciclisti e altri utenti della strada.

Dal prossimo 28 ottobre, tutti i veicoli pesanti (HGV) di oltre 12 tonnellate che operano nell’area della Grande Londra dovranno avere una valutazione minima di tre stelle, su una scala da 1 a 5, nel Direct Vision Standard (DVS). I mezzi non conformi dovranno installare un PSS, un sistema avanzato di sicurezza con telecamere che include il Blind Spot Information System (BSIS), che avvisa il conducente della presenza di utenti vulnerabili nei punti ciechi, e il Moving Off Information System (MOIS), che rileva pedoni o ciclisti.

"SideWAY è una soluzione all’avanguardia per la gestione delle flotte che assicura la conformità alle normative di Londra e di altre aree metropolitane come Milano – spiega Giorgia Pironi (nella foto), responsabile Marketing di WAY –. È essenziale che le aziende di autotrasporto agiscano tempestivamente e non aspettino l’ultimo momento per adeguarsi alle normative".