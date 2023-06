Ancora più aiuto per tutelare acque e fauna in pericolo

GNV (Gruppo MSC) rafforza il proprio impegno per la tutela delle tartarughe e dei cetacei nel Mediterraneo, sostenendo il progetto Life Conceptu Maris. Già dal 2019 GNV supporta le attività condotte nell’ambito del ’Fixed Line Transect Mediterranean monitoring Network’ coordinato da Ispra, dando ospitalità a bordo ai ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli sulla tratta estiva Napoli-Palermo per consentire loro il monitoraggio della macro-fauna marina, del traffico marittimo e dei rifiuti marini galleggianti. Dal 2021, inooltre, la Compagnia finanzia il Progetto Life Conceptu Maris per contribuire fattivamente alla tutela delle tartarughe e dei cetacei nel Mediterraneo.

Da quest’anno ospita i team di osservatori anche sulle navi che operano rispettivamente nelle tratte Barcellona-Tangeri e Valencia-Palma di Maiorca dove verranno attivate tecnologie all’avanguardia di ricerca, tra cui il rilevamento di microscopiche tracce di Dna disperse in acqua dagli animali e l’impiego di sensori, installati sui traghetti, per costruire mappe ambientali che permetteranno di comprendere meglio la distribuzione della fauna marina.

Inoltre, GNV ha iscritto i propri ufficiali a un corso di formazione realizzato da Fondazione Cima per sensibilizzarli ancor di più sui comportamenti da adottare durante la navigazione e sui fattori che aumentano il rischio di collisione con i cetacei.

"Teniamo molto questa partnership", commenta Mattia Canevari (foto), ergy & Environmental Manager di GNV. "Grazie al supporto di GNV – dice Antonella Arcangeli, ricercatrice Ispra, coordinatrice dei monitoraggi e responsabile del progetto Life Conceptu Maris – abbiamo potuto iniziare dei monitoraggi in zone che ci erano ancora poco note: i dati raccolti in questi anni e i dati che raccoglieremo ci aiuteranno ad aumentare notevolmente la conoscenza di questo complesso ecosistema".