Anas contro gli incendi: "Strade e autostrade non sono posaceneri"

La responsabilità in auto non si applica solo alla guida, ma va estesa a ogni comportamento potenzialmente pericoloso come quello di gettare un mozzicone di sigaretta dal finestrino dell’auto che, specialmente in questo periodo dell’anno, può innescare roghi. Per questo Anas ha avviato la campagna ’La strada non è un posacenere. Rispetta l’ambiente, salva il tuo viaggio’ in collaborazione con i vigili del fuoco, per prevenire gli incendi lungo le strade.

"Siamo convinti che la prevenzione sia la miglior strategia per tutelare il territorio e garantire la sicurezza di tutti - spiega l’Ad di Anas, Claudio Andrea Gemme - Con questa campagna, vogliamo sensibilizzare cittadini, operatori e tutte le parti coinvolte sull’importanza di comportamenti responsabili e sulla necessità di interventi tempestivi. Solo attraverso un impegno condiviso possiamo ridurre i rischi e preservare il nostro patrimonio naturale. Gesti a prima vista innocui sono tra le principali cause degli incendi che divampano ai margini delle carreggiate".

Comportamenti scorretti purtroppo ancor oggi molto diffusi, nonostante le campagne di sensibilizzazione. "Le alte temperature estive e il vento forte mantengono elevato il rischio di incendi boschivi e di vegetazione, soprattutto nelle regioni meridionali e insulari - sottolinea il prefetto Attilio Visconti, capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - In queste condizioni, anche un piccolo gesto imprudente può trasformarsi in un rogo capace di mettere in pericolo l’ambiente e la sicurezza delle persone. Ogni giorno migliaia di vigili del fuoco operano in tutta Italia per arginare le fiamme, spesso in scenari complessi che richiedono velocità di intervento e massima coordinazione. La tempestività delle segnalazioni dei cittadini è determinante, ma la prevenzione resta l’arma più efficace".