Amore e passione rendono i veicoli dei pezzi unici

Damiani*

Anche la vecchia Fiat 500, che nonna usa ancora dopo sessant’anni per andare a fare la spesa, è sicuramente un’auto di valore storico. L’interessata forse non lo sa nemmeno ma fa parte di un popolo che in Italia guida 4,5 milioni di auto di quel tipo, più o meno il 10 per cento dell’intero parco circolante italiano. Volendo, potrebbe essere un partito politico di prima grandezza intorno al 15% dei consensi. Che non paga il bollo, l’assicurazione è minima ed è valida anche su più mezzi.

Eccetto la nonna di cui sopra, chi si mette al volante di queste vetture lo fa in maniera lenta, preferibilmente di domenica, col sole e senza uno scopo preciso se non quello di tornare a sentire il suono di un motore costruito a mano (l’elettrico in questo caso non ha senso) e accarezzare il metallo e non la plastica di un cruscotto. Molti o quasi tutti si iscrivono ad associazioni come l’Asi, delegata a riconoscere dopo 20/30 anni il valore storico della vettura (che mette insieme 295 club di auto e moto storiche sparsi in tutta Italia).

L’iscrizione all’Asi trasforma i proprietari in soldati in nome di una passione per la quale sono pronti a spendere e sognare. Ci sarà chi dovrà accontentarsi di una Fiat 600 con porte controvento e il radiatore sensibile alle salite mentre pochissimi altri di una Ferrari 250 Gto del ’62. A parte il costo d’acquisto, 5mila euro la piccola utilitaria, 65 milioni di euro la fuoriserie di Maranello costruita in soli 36 esemplari, il sistema sanguigno di entrambi i conducenti avrà lo stesso sussulto energetico.

L’idea di acquistare un’auto d’epoca può nascere da un ricordo di famiglia, tipo la Fiat 1500 del ’65 dello zio che mi piacerebbe ritrovare, oppure come un oggetto da collezionare al pari di una serie di quadri di Matisse, mentre commercianti, consulenti, intermediari lo considerano un business tra i più redditizi in circolazione. Volando alto, anche l’agente segreto James Bond non può farne a meno. Guida la stessa auto dal 1964: Aston Martin Db5, colore grigio. Vero, hanno provato a fornirgli in 60 anni di film Bmw berline e spider, Lotus e altre vetture ma alla fine gli autori sono tornati sui loro passi perché c’è stata una sollevazione di popolo: i fan volevano rivedere in strada l’inimitabile Aston Martin Db5 targata Bmt 216A con le sue cromature e diavolerie.

In altre parole, benvenuti nel magico mondo dell’auto dal fascino antico che muove affari, secondo dati statistici, per oltre 2 miliardi e mezzo di euro l’anno solo in Italia, 90 miliardi in tutto il mondo tra acquisti, manutenzione, ricambi, raduni, aste e fiere (la più grande e completa in Italia è quella annuale di Bologna che torna dal 23 al 26 ottobre 2025 dove saranno esposte 5mila auto ultratrentennali ma anche furgoni, moto, vespe, trattori e persino camion d’antan). Anche le targhe hanno la loro importanza. In mancanza di quelle originali, le attuali, di tipo europeo con la bandana azzurra ai lati, sono accettate obtorto collo ma deprezzano la vettura. Dal 2023 però, è possibile pagare poco più di 500 euro di diritti per avere riprodotta dallo Stato la vecchia targa nuova di zecca con gli stessi numeri dell’originale.

I collezionisti, piccoli e grandi, hanno le antenne orientate allo stesso modo. Cercano l’auto per un dettaglio, una storia, un ricordo. Tutti vorrebbero sotto casa una Porsche 911 del 1965, il Duetto de il Laureato di Dustin Hoffman oppure una Mercedes 300 SL Gullwing del 1955, magari proprio quella regalata da Carlo Ponti a Sophia Loren, ma c’è chi ripiega felicemente sulla Nsu Prinz che da bambini vedevano nel cortile del vicino, oppure su una Citroen 2 CV della gioventù o una Daf, addirittura anche su una Trabant due tempi con la carrozzeria in plastica della Germania dell’Est. Chiedersi perché lo facciano è inutile: l’amore è cieco e Pino Daniele ce lo ha detto anche in musica: "Ogne scarrafone è bell’ a mamma soja". Questo principio vale soprattutto per le auto.

Ci sono anche i cosiddetti timidi. Chi detiene auto di alto valore (sopra i 100mila euro) difficilmente le mettono in mostra. Preferiscono l’ombra al sole. Nel Maceratese, ci sono intere collezioni di Alfa Romeo dagli anni ‘30 in su nascoste nei seminterrati coperte da teli rossi che non vedono mai la luce. Sono solo ad esclusiva visione dei proprietari. Paura del fisco che a quel punto si chiederebbe quante tasse paga il possessore di quelle vetture, ma anche il timore di ritrovarsi i ladri nell’autorimessa.

Perché determinate auto storiche hanno un valore pari ad un’opera d’arte milionaria. Non è un caso che lo Stato abbia vietato di vendere all’estero una Ferrari esclusiva di 60 anni come la 250 GTE regalata nel 1962 dalla casa di Maranello alla polizia di Roma e messa in strada esclusivamente dal maresciallo Armando Spadafora. Se si vendesse, senza autorizzazione, scatterebbe un ordine di confisca ovunque si trovi come per un’opera d’arte di valore trafugata e rivenduta illegalmente. Perché saranno solo auto ma quanto è difficile crederci.

*Giornalista, esperto del settore