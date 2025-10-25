Alta velocità. SNCF pronta a sbarcare in Italia

Un investimento di 800 milioni di euro, l’offerta di 9 collegamenti giornalieri sulla dorsale Torino-Milano-Roma-Napoli e di altri 4 sull’asse Torino-Venezia, l’obiettivo di intercettare almeno il 15% del mercato dell’high-speed nel Belpaese e la promessa di contribuire alla sensibile riduzione del costo medio dei biglietti (almeno del 7%) grazie alla disponibilità di treni a due piani di ampia capienza.

Decisamente dichiarata l’ambizione della francese SNCF Voyageurs alla vigilia di un 2026 che dovrebbe vederla diventare il terzo operatore a fianco di Trenitalia e Italo, forte di un’indiscussa reputazione internazionale in Europa dove gestisce oltre il 40% della grande vitesse e muove i propri TGV in diversi Paesi come l’Inghilterra, la Svizzera, il Belgio, i Paesi Bassi e la Spagna. A supporto, una preziosa e illuminante fotografia scattata dall’Università Bocconi sui benefici socio-economici e ambientali dello sviluppo della concorrenza nel settore dell’alta velocità nella penisola.

Con una serie di riflessioni puntuali sulle forti criticità che sembrano bloccare la mobilità e il trasporto veloce sulle tratte più strategiche di un Paese come l’Italia che pure, nel 2012, aveva brillato a livello europeo per lungimiranza, accettando una prima liberalizzazione che avrebbe portato al noto duopolio Trenitalia-Italo. Tra i punti deboli, la forte saturazione lungo la dorsale ferroviaria, in particolare nel nodo di Milano e fra Firenze e Roma, più esattamente nei tratti fra Rovazzano e Valdarno e fra Orte sud e la Tiburtina; ma anche gli attuali criteri di assegnazione delle tracce orarie e il quadro normativo che non garantisce condizioni eque di accesso alla rete.

Il risultato? Non troppo esaltante: se in Italia negli ultimi 5 anni è letteralmente lievitato il ricorso all’areo (tra il 2019 e il 2024, +36,8% tra Linate e Fiumicino e +51,7% tra Linate e Napoli), la crescita dell’Alta Velocità è risultata bloccata su un modesto +4%. Un dato, quest’ultimo, paradossale anche in materia di inquinamento, tenendo conto che un aereo genera un costo ambientale per la collettività 25 volte superiore a quello di un treno tipo il TGV-M di SNCF. Come dire: c’è un potenziale enorme che secondo il ’Centro di ricerca Green della Bocconi’ risulta mortificato e che potrebbe invece essere liberato rimediando all’assenza di un quadro concorrenziale moderno, quello che per intenderci vantano Paesi all’avanguardia sull’Alta Velocità come la Spagna (dove gli operatori sono ben quattro) e come la Francia (3 in attività, compresa la stessa Trenitalia).

Della serie: la maggiore competizione migliora il servizio. Di qui l’appello per una "seconda fase di liberalizzazione"; e la grande attesa per l’arrivo del gruppo francese, che già da alcuni anni assicura connessioni giornaliere sulla tratta internazionale Milano-Torino-Parigi con il suo marchio TGV INOUI e che nel prossimo futuro punta ai collegamenti diretti Venezia-Parigi e Roma-Parigi.

Un’operazione spiegata nei dettagli anche di recente da Caroline Chabrol, direttrice generale di SNCF Voyages Italia, intervenendo alla rassegna fieristica ’Expo Ferroviaria’ a Milano, occasione perfetta per presentare gli effetti dello sbarco transalpino sul mercato italiano: 400 milioni di ricavi già a partire dal quinto anno di attività con un contributo complessivo al Pil nazionale di oltre 388 milioni; entrate fiscali per lo Stato italiano di circa 166 milioni; e una ricaduta occupazionale calcolata in oltre 4100 addetti.

Target evidente: la clientela business ma ancora di più quella leisure, sfruttando la disponibilità di treni double deck da complessivi 661 posti, dal design originale e dal consumo energetico ridotto e la possibilità di applicare condizioni tariffarie invidiabili. Con un mantra che vale un manifesto e una mega-operazione di marketing: Grande vitesse pour tous. Alta Velocità per tutti.