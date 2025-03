Alta Velocità e Regionali. Viaggia la puntualità

’Una puntualità’ che migliora mese dopo mese. ’E se la cronaca registra più di un ritardo anche quest’anno sulle linee ferroviarie, in realtà la puntualità dei treni è in continua crescita. Lo dicono i numeri. A farlo sapere è Trenitalia. A febbraio, secondo la società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, i treni ad Alta Velocità sono arrivati infatti in orario nell’80,9% dei casi rispetto al 67,4% dell’ottobre 2024. Gli Intercity hanno rispettato la tabella di marchia nell’89,3% delle tratte rispetto al 79,7% dello stesso mese dello scorso anno. E ancora, i Regionali sono arrivati puntuali nel 91,3% dei viaggi.

Un trend positivo, sottolinea sempre Trenitalia, in vigore appunto da ottobre dello scorso anno dopo il periodo estivo. In particolare per quanto riguarda l’Alta Velocità il miglioramento della puntualità ha visto la percentuali di treni in orario passare dal 67,4% di ottobre al 71,8% di novembre, al 76,8% di dicembre e quindi rispettivamente al 79,5% e all’80,9% di gennaio e febbraio 2025. Significativo anche il miglioramento della puntualità dei treni Intercity che hanno visto i viaggi in orario salire dal 79,7% dell’ottobre 2024 all’81,1% di novembre, all’84,6% di dicembre e quindi arrivare a gennaio 2025 all’87,3% e a febbraio all’ 89,3%.

Infine, per quanto riguarda i treni Regionali, le percentuali di puntualità sulla rete sono ancora superiori e cresciute dall’86,3% di ottobre sempre dello scorso anno all’87,3% di novembre, all’88,5% di dicembre e quindi quest’anno salire al 90,7% di gennaio e al 91,3% di febbraio. Per quanto riguarda i piani di sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria, Trenitalia fa quindi sapere che sono attualmente operativi circa 1.200 cantieri, tra opere strategiche e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Questi lavori sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr e migliorare la rete ferroviaria in termini di modernità, efficienza e sicurezza. Tutti i lavori in corso sono oggetto di una campagna informativa e di comunicazione che RFI ha realizzato per informare i passeggeri degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale. Interventi per cui ci saranno inevitabilmente disagi temporanei, ma ogni dettaglio dei lavori programmati è stato studiato con cura per minimizzare gli inconvenienti e massimizzare i benefici a lungo termine, per tutti.

E per tutti i viaggiatori, come spiega la campagna, sono stati predisposti numerosi sistemi di comunicazione (monitor in stazione, App, siti, canali social e numero verde Trenitalia 800892021) per avere tutte le informazioni utili sul viaggio, dalla consultazione della viabilità ferroviaria in tempo reale alla possibilità di conoscere regione per regione gli interventi in corso e in programma sulla rete.